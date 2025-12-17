Gael García es captado bailando en concierto de Bad Bunny | VIDEO

Con su particular ritmo y energía, Bad Bunny ha logrado conquistar a millones de personas en todo el mundo y las personalidades del mundo del cine no son inmunes a los encantos del puertorriqueño.

La noche del martes 16 de diciembre, el actor mexicano Gael García Bernal fue uno de los invitados especiales del concierto en el Estadio GNP Seguros. En un video difundido en redes sociales, el intérprete conocido por su participación en Amores Perros, luce alegre, mientras baila a ritmo de los éxitos de Benito.

Descubre cómo se vivió uno de los momentos más comentados del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Gael García es captado bailando en concierto de Bad Bunny

Parece ser que nadie puede resistirse al perro, pues Gael García Bernal fue visto en el concierto de Bad Bunny, en Ciudad de México, la noche del 16 de diciembre. Pero lo que sorprendió más fue que los asistentes captaron al actor mexicano bailando a ritmo de los éxitos del famoso reguetonero.

El protagonista de la película Amores Perros y la serie La Máquina, fue uno de los invitados especiales del artista caribeño. El histrión no dudó en sacar los pasos prohibidos y moverse alegremente. Su rostro reflejaba lo bien que la estaba pasando.

Los asistentes al show, impactados por la escena, grabaron a Gael García bailando en el concierto de Bad Bunny. Los videos se difundieron rápidamente en redes sociales como X, antes Twitter, y TikTok, donde la gente elogió al famoso por disfrutar de una noche de perreo.

El Debí Tirar Más Fotos World Tour incluye ocho fechas en el Estadio GNP Seguros. Aún restan tres presentaciones de Bad Bunny: 19, 20 y 21 de diciembre.

Se espera que otras personalidades del mundo del espectáculo se sumen a La Casita del cantante. Incluso Belinda reveló hace unos días que recibió la invitación de Benito para estar en este exclusivo escenario, por lo que su participación es una de las más esperadas por los fans.

🎶🔥 ¡Nadie se resiste al perreo!

Gael García sorprendió al aparecer en el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP de la CDMX y se dejó ver bailando reguetón como cualquier fan más. 💃🕺

El actor mexicano fue invitado de honor y el momento quedó grabado en VIDEO, desatando la… pic.twitter.com/YUZZ150MxR — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 17, 2025

Otros famosos que disfrutan de la música de Bad Bunny

Otras figuras del mundo del entretenimiento mexicano que han sido captadas en alguno de los conciertos de Bad Bunny en México han sido:

Diego Boneta

Ana de la Reguera

Renata Notni

Belinda

Karol Sevilla

Galilea Montijo

Ary Tenorio

Luisito Comunica

Además, el puertorriqueño compartió escenario con Grupo Frontera, quienes son ciudadanos estadounidenses de origen mexicano. Juntos, interpretaron el éxito “Un x100to“.