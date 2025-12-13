Detienen a 19 revendedores en concierto de Bad Bunny, fuera del Estadio GNP Seguros

Autoridades capitalinas detuvieron a 19 personas por presuntamente revender boletos al exterior del Estadio GNP Seguros para el concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny, cuya tercera fecha se celebró el jueves 12 de diciembre.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que, como parte del dispositivo de seguridad que se instaló alrededor del recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, se detuvo a 22 presuntos infractores de la ley.

Bad Bunny durante un show en marzo pasado. ı Foto: AP

De esta forma, se detuvo a 19 personas, siete mujeres y 12 hombres, por presuntamente revender boletos, así como a tres personas más por apartar lugares en vía pública.

“Durante las acciones para brindar seguridad a las y los asistentes al evento musical ‘Bad Bunny debí tirar más fotos World Tour’ que se llevó a cabo el 12 de diciembre, los oficiales realizaron recorridos preventivos en las cercanías del recinto, para así prevenir actos que alteraran el orden público”, explicó la SSC-CDMX.

“Durante esas labores, observaron a siete mujeres y a 12 hombres, entre ellos siete menores de edad que, al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla o posiblemente apócrifos”, abundó.

A causa de esto, los 22 detenidos fueron presentados ante el Juez Cívico, quien, informó la SSC-CDMX, determinará su situación jurídica.

#ConciertoBadBunny | Como parte del operativo con motivo del concierto de #BadBunny, que se lleva a cabo en el @EstadioGNP, en la alcaldía @IztacalcoAl, personal de @PBI_SSC de la #SSC, realiza un despliegue operativo en los accesos tubulares, zonas de alimentos, gradas,… pic.twitter.com/4axz1s1OQa — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 13, 2025

Especificó que, en el caso de los tres detenidos por apartar lugares, fueron remitidos por “impedir o estorbar el uso de vías y espacios públicos, así como la libertad de tránsito o acción de las personas, al apartar lugares para estacionar vehículos en la vía pública”, lo cual ahora es delito según el Código penal de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo alrededor del Estadio GNP Seguros se mantendrá hasta el 21 de diciembre, cuando termina la serie de conciertos del intérprete latino.

Así, la gira Debí tirar más fotos World Tour de Bad Bunny comenzó el 10 de diciembre y terminará el día 21 del mismo mes, con un total de ocho fechas en el recinto ubicado en alcaldía Iztacalco.

