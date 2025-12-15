¿A qué huele Bad Bunny? María Bottle revela el olor del cantante | VIDEO

Bad Bunny ha causado furor durante sus presentaciones en México. El cantante puertorriqueño agotó todas las entradas de sus ocho fechas en el Estadio GNP Seguros, donde ha invitado a gente a ‘La Casita’ en el Escenario B de su show.

Una de las invitadas a La Casita fue la tiktoker María Bottle, quien ha destacado en redes sociales por su personalidad única y estilo de la moda vanguardista. Ella se aseguró de encontrar el olor exactor de Bad Bunny cuando lo tuvo cerca y asegura saber cuál perfume usa el cantante.

La joven causó furor durante su aparición en el concierto, pues fue captada en la pantalla en un momento que emocionó no solo a sus fans, sino al resto del auditorio que coincidió en que lucía muy bien en el momento con Benito.

¿A qué huele Bad Bunny?

A través de un video en TikTok, Bottle compartió cuál es el perfume que usa ‘el conejo malo’ según lo que ella pudo notar gracias a su sentido del olfato. Bad Bunny huele a The Noir 29 de Le Labo.

“Yo lo tuve aquí y lo primero que hice fue inhalar y lo supe en un segundo. Él usa esta crema, porque la loción no huele tanto, la crema cuando sudas, huele”, explicó ella sobre el motivo de sus declaraciones. María aseguró que esa crema es una de sus favoritas, pues la usa bastante.

Según la influencer, la esencia que usa el cantante tiene higo, hoja de laurel y bergamota; las notas de corazón son cedro, vetiver y almizcle; las notas de fondo son tabaco y heno.

Cabe mencionar que de momento, Bad Bunny no ha confirmado que esa loción y crema sea lo que use realmente en su día a día, pues hay que mencionar que los famosos tienden a ser reservados sobre ese tipo de información privada.