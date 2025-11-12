Yeri Mua estalla contra fan que subió un video de ella en el gym | VIDEO

Yeri Mua estalla contra hombre que subió un video de ella en el gym

Yeri Mua ha dado nuevamente de qué hablar. En esta ocasión, después de que un chico la grabó y subió un video de ella sin su consentimiento, lo que generó la molestia de la artista y opiniones divididas en redes sociales.

Yeri Mua estalla contra fan que la subió en el gym

A través de su cuenta de Instagram, Yeri Mua expresó su molestia por el video que se filtró de ella en el gimnasio, pues no le gustó nada que subieran contenido suyo sin autorización previa. “El pinc** vato nada más por querer andar de figuroso”, criticó.

Asimismo, condenó a la cadena de gimnasios Smart Fit por no reaccionar a pesar de que ella se quejó. En ese sentido, publicó una captura de conversación donde dijo que le parecía una falta de respeto lo que había sucedido.

“No me contestó Smart Fit. Son bien buenos para regañarme a mi cuando quiero grabar un video, pero no son bien buenos para regañar al otro hijo de perr*”, argumentó.

El video de Yeri Mua en el gym

Fue a través de la cuenta de TikTok de un usuario llamado victorr576 que se hizo viral un video en el que podemos ver a la intérprete de Chupón e el gimnasio, luciendo ropa deportiva y con una apariencia relajada.

El video dice “cuando no puedes con las de 20 kilos, pero aparece Yeri Mua” y muestra al joven realizando un ejercicio para brazos con las pesas de dicho peso. Esto mientras en la toma aparece y camina la creadora de contenido.

El video dura apenas 13 segundos, pero generó diversas reacciones en redes sociales, sin mencionar declaraciones de la cantante, quien se mostró bastante molesta de ser grabada sin su consentimiento mientras estaba en el gimnasio.

El momento generó opiniones divididas, ya que varios argumentan que nadie grabó con intención a la veracruzana, sino que ella se atravesó en la toma, aunque otros coinciden en que es de mal gusto publicar un video en el gimnasio donde sale alguien más sin su consentimiento.

El joven subió un segundo video en el que dice “¿ven cómo sin motivación no puedo? Díganle a Yeri Mua que si podemos entrenar juntos siempre, para agarrar motivación" y ella le comentó “ya deja de hablar de mi, qué oso”.