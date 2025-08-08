Sheinbaum presenta video de Intocable en la Mañanera; está dedicado a migrantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Intocable produjo una canción dedicada a la comunidad migrante y cuyo video fue presentado en la Mañanera del Pueblo, además de recordar que la agrupación musical está sumada a la iniciativa México Canta.

“Ayer vino grupo Intocable, Enrique y René, para decirme que estaban sumados a la iniciativa (México Canta). Me dicen que tenían una canción y les dije ‘Porque no me dejan presentarla en la Mañanera’ y me dicen que sí.

“La canción habla de si se sienten de pronto en una situación difícil, y que la canción habla de cómo juntarse, cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere que los ama y que siempre van a estar protegidos. Aquí va Intocable”, dijo Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Al comentar sobre el tema Claudia Sheinbaum dijo que la canción inédita “Estamos todos”, estaba acompañada con un video dedicado a los migrantes mexicanos que se encuentran en situaciones vulnerables, donde se aprecian imágenes de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. La canción resalta sobre cómo sentirse parte del país y parte de un colectivo que los valora.

Esta no es la primera vez que a través de su música grupo Intocable toca el tema migratorio en su repertorio, pues en colaboración con Ricardo Arjona, hace unos años, lanzaron el tema “Mojado”, que relata la travesía de un migrante al intentar cruzar a Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum comentó que la canción está dedicada a “los hermanos y hermanas migrantes”, quienes se encuentran “de pronto” en una situación difícil.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó la más reciente canción de Intocable, la cual está dedicada a la comunidad migrante, además de recordar que la agrupación musical está sumada a la iniciativa México Cantahttps://t.co/4bukeWtQt8 pic.twitter.com/TLqILcjvuK — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 8, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR