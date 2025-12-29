Conciertos en el Zocalos hoy 29 de diciembre: ¿Quién se presentan?

¿Qué concierto hay hoy 24 de diciembre en el Zócalo?

Los conciertos de la Verbena Navideña han llenado el Zócalo desde el 20 de diciembre, y estos continuarán aún después de que termine el año, por lo que las personas podrán disfrutar de distintos espectáculos durante esta temporada de festividades.

El corazón de la Ciudad de México ha tenido conciertos llenos de un ambiente festivo que puede ser disfrutado por todos los miembros de la familia, además, Luces de Invierno también ofrece funciones disponibles en distintos horarios cada día.

Las calles de la capital cuentan con adornos navideños que iluminan las calles del Centro de la CDMX, dando paso a una decoración increíble durante los conciertos que se darán hasta el domingo 4 de enero del 2026.

Cartelera Luces de Invierno 2025 ı Foto: Secretaría de Cultura

¿Qué concierto hay hoy 29 de diciembre en el Zócalo?

La Verbena Navideña de Luces de Invierno ha tenido la participación de diversos artistas como Val Hozu, Ensables musicales, pastorelas, y además, contará con la esperada presentación de Las Víctimas del Dr. Cerebro.

Este 29 de diciembre los conciertos del Zócalo de la CDMX serán los siguientes:

16:20 - 17:00 Sr. Dinamita (Selección Cuicatl)

17:10 - 18:00 Mexamorphosis (EUA-MEX)

18:15 - 19:15 Renee

19:30 - 21:00 The Altons (EUA-MEX)

Además, el martes 30 de diciembre también se contará con un espectáculo muy esperado, puespor la noche se presentarán Las Víctimas del Dr. Cerebro, DJ Heros, Cimarrón y DJ Sé.

30 de diciembre:

16:20 - 17:00 Rude Times (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Los Korukos

17:15 - 18:00 Chimo Psicodélico (COL)

18:15 - 19:15 Sónex

18:15 - 19:15 Out of Control Army

19:30 - 21:00 Las Víctimas del Dr. Cerebro

19:30 - 21:00 Cimarrón (COL)

21:05 - 22:30 DJ Sé

21:05 - 22:30 DJ Heros

Luces de Invierno 30 de diciembre ı Foto: Redes Sociales

Viernes 2 de Enero:

4:00 - 14:45 Rancho Cósmico (Selección Cuicatl)

15:00 - 15:45 Los detectives

17:00 - 17:50 Neptuna

18:00 - 19:20 La Barranca

19:40 - 21:00 Los Amantes de Lola

Sábado 3 de Enero:

17:05 h Fania Delena y la Rebelión Rumbera (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 La Orquesta de Pérez Prado

19:20 h Jorge Carmona. La voz del barrio

20:40 h Orquesta Canela (COL)

21:55 h DJ Santiago Show

Domingo 4 de Enero:

13:00 - 14:00 Ari Vargas

14:00 - 15:00 Orquesta Infantil de la Magdalena Contreras (Selección Cuicatl)

16:00 - 16:45 Camila Guevara (CUB)

17:00 - 17:50 Valeria Jasso

18:05 - 19:10 Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club (CUB)

19:30 - 21:00 Ana Tijoux (CHI)

