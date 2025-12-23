Miles disfrutan de la Feria de las Luces de Invierno en el Zócalo

Desde el 20 de diciembre, el espíritu navideño llenó de color y fiesta el Zócalo capitalino con la llegada del Festival de las Luces de Invierno 2025-2026, una celebración organizada por el Gobierno de la Ciudad de México que busca compartir con capitalinos y turistas las festividades decembrinas.

Hasta el 4 de enero, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, venta de artículos de temporada, posadas, pastorelas, instalaciones de iluminación y diversas actividades culturales dirigidas a públicos de todas las edades.

Fue el pasado 20 de diciembre cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró esta muestra, pensada principalmente para el esparcimiento y entretenimiento de quienes visitan el Centro Histórico. Además, del 19 de diciembre al 6 de enero se realizan actividades alusivas a estas fechas en 15 puntos distintos de la Ciudad de México.

Durante su mensaje inaugural, la mandataria capitalina, Clara Brugada Molina, destacó la participación de artesanos y productores locales que hicieron posible esta celebración.

“Agradecer a todos los artesanos y artesanas que ya están aquí presentes, que han instalado sus piezas maravillosas para que podamos admirarnos de nuestras raíces”, expresó.

Uno de los principales atractivos del festival es la música, ya que desde niñas y niños hasta personas adultas disfrutan cantando y bailando al ritmo de las presentaciones que se realizan en el escenario instalado en la Plaza de la Constitución.

Entre los artistas que forman parte de esta celebración se encuentran Cecilia Toussaint, Los Cardenales de Nuevo León, Los Askis, Baby Volcano, Cimarrón, Mexamorphosis, Las Víctimas del Dr. Cerebro, La Barranca, Ana Tijoux e Ibrahim Ferrer Jr., entre otras propuestas que, de acuerdo con el gobierno capitalino, reflejan la diversidad musical y cultural de la ciudad.

Otro de los elementos más concurridos son las instalaciones colocadas a lo largo de la plancha del Zócalo, donde los asistentes aprovechan para tomarse fotografías. Destacan los grandes árboles de Navidad y el nacimiento monumental.

Este año, además, se instaló frente a la Catedral Metropolitana un túnel de luces que, según autoridades, es el más grande del país, con una longitud aproximada de 150 metros, además de 14 esculturas lumínicas con motivos navideños inspiradas en juguetes tradicionales mexicanos.

La Secretaría de Cultura local también destacó la presencia de expositores provenientes de distintos estados del país, quienes ofrecen sus productos en el Zócalo, además de la venta de nochebuenas y artículos producidos en el suelo de conservación de la capital.

“Estamos en el corazón del país, un corazón que late y recibe a todas las nacionalidades. Hoy, frente a Palacio Nacional, nos acompañan 250 artesanas y artesanos de 18 estados que han preservado tradiciones extraordinarias. Los invito a visitar estos 150 espacios; allí encontrarán regalos que tienen alma, porque representan la cultura transmitida de generación en generación”, señaló la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero.

Desde temprana hora, tanto habitantes de la capital como visitantes de otros estados acuden al festival. Tal es el caso de Karen, quien llegó recientemente desde Chihuahua con el objetivo de llevar a sus hijas a un concierto, aunque aprovechó la mañana para recorrer la feria.

“El día de hoy ya nos regresamos, pero aprovechamos para dar la vuelta antes de regresarnos; muy bonito todo lo que hay aquí para ver y festejar, no en todos lados hay esto”, comentó.

De manera similar, Claudia acudió al Centro Histórico para realizar algunas compras previas a Nochebuena y Navidad, y decidió recorrer las instalaciones antes de regresar a su natal Puebla. Señaló que este tipo de eventos la entusiasman, pues el nacimiento monumental le recuerda las tradicionales posadas.

“La colación, las piñatas, cantar, llevar a María, José y al Niño; es una tradición muy bonita de México. En Puebla hacemos una preposada en familia y arrullamos al Niño Dios el 24; es algo que no se olvida para cerrar el año”, detalló.

Finalmente, el gobierno capitalino informó que para festejar el Año Nuevo se realizará un concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma, con la participación de artistas nacionales e internacionales como MGMT, Kavinsky, Arca, Ramiro Puente, VEL, Jehnny Beth, 3BALLMTY y Mariana BO. Tanto este evento como las actividades del Festival de las Luces de Invierno serán de acceso gratuito.

