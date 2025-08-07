Sheinbaum alista sorpresa con Intocable en la mañanera del viernes; ¿es una nueva canción?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que alista una sorpresa con Ricky Muñoz y René Martínez, líderes del grupo Intocable, por lo que invitó a los mexicanos a seguir la Mañanera del Pueblo del viernes 8 de agosto: ¿se trata de una nueva canción?

Lo anterior ocurrió después de que los artistas aparecieron sorpresivamente la mañana de este jueves en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde expresaron su emoción por la invitación de la mandataria federal.

Rápidamente, los internautas comenzaron a especular sobre una posible presentación de Intocable en el Zócalo. Sobre ese tema, Ricky Muñoz y René Martínez afirmaron que, hasta el momento, no han sido invitados.

Además, los artistas indicaron que algunos participantes del concurso “México Canta” viajaron a San Antonio, Texas, para visitar su estudio y mostrar su talento.

“Hola a todos. (Concursantes de `México Canta´) fueron a nuestro estudio en San Antonio, Texas, y tuve la oportunidad de escuchar a los talentos y la verdad, mucho talento. Estoy emocionado por estar aquí. Todavía no me cae el veinte, pero estoy feliz”, dijo el vocalista Ricky Muñoz.

¿Sheinbaum lanzará nueva canción con Intocable?

En la más reciente publicación de Claudia Sheinbaum, se puede observar cómo los integrantes de Intocable siguen a la presidenta a una oficina para abordar el tema que se revelará el viernes 8 de agosto del 2025.

En el video, publicado en la red social X, también se pudo ver a la titular del Ejecutivo federal revisando unos documentos en compañía de los líderes del grupo musical con más de 30 años de existencia.

Incluso deja ver un fragmento de una canción, que podría ser lanzada el día de mañana en la conferencia mañanera de la Presidenta de México. Los interesados tendrán que esperar para conocer de qué trata la sorpresa.

Les invito a ver la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de agosto. Tenemos una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable.

