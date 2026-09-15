Widow’s Bay arrasa con 14 premios Emmy 2026

El elenco y creadores de Widow’s Bay, al recibir uno de los galardones de la noche, ayer.

Con una alfombra azul en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos, es como inició ayer la edición 78 de los Premios Emmy 2026. Figuras como Zendaya, Nicole Kidman, Selena Gómez, Colman Domingo y Steve Carell, entre otras estrellas, se dieron cita para conocer a lo mejor de la TV y las plataformas.

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Bajo la conducción de la actriz de La ley y el orden, Mariska Hargitay, quien se convirtió en la primera mujer en ser anfitriona en 15 años, inició la premiación con la expectativa de las series que lideraron las nominaciones, siendo la comedia de terror de Apple TV Widow’s Bay, ganadora de 14 trofeos de 19 nominaciones, entre las ceremonias Primetime y Creative Arts, ésta última celebrada el fin de semana.

Florence Pugh apostó por una silueta morada. ı Foto: AP

Widow’s Bay ganó los galardones a la Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor de Comedia Principal para Matthew Rhys, Mejor Actriz de Reparto en la que triunfó Kate O’Flynn, Mejor Actor de Reparto que le dio la estatuilla a Stephen Root, Mejor Guion quedó en manos de la creadora Katie Dippold y Mejor Dirección fue para Hiro Murai, entre otros más.

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“Gracias a Apple por dejarnos hacer este show tan raro. Fue una gran colaboración de los mejores raros de la industria”, dijo la guionista Katie Dippold.

Mariska Hargitay eligió un modelo rojo de Monse. ı Foto: AP

Por su parte, el drama médico de HBO, The Pitt, le siguió con siete premios de 25 candidaturas, siendo la más nominada este año. Entre sus reconocimientos, se alzó como la Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Principal para Noah Wyle por segundo año consecutivo.

El Dato: Matthew Rhys hizo historia al convertirse en el primer histrión masculino en ganar dos categorías de actuación principal en la misma noche.

“Estamos muy agradecidos de estar aquí entre los nominados y colegas. Tenemos a las personas más talentosas y apasionadas para este trabajo con el que tratamos de contar historias sobre héroes de la vida real, sobre luchas humanas reales, que en estos momentos son más importantes que nunca”, comentó R. Scott Gemmill, productor y creador de The Pitt.

Nicole Kidman lució un vestido con plumas de Chanel. ı Foto: AP

Otro de los premios que ganaron, fue el de Jean Smart, quien triunfó como Mejor Actriz de Comedia, al obtener su octavo Emmy de interpretación en su carrera. Esto la pone a la altura de Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman, como la artista con más galardones de la historia.

Por su parte, Sally Field obtuvo la estatuilla a Mejor Actriz en una Miniserie por su papel en Remarkably Bright Creatures. En su momento, la estrella pronunció un fuerte discurso en defensa de Canadá frente a los recientes choques con el presidente de EU, Donald Trump. Además, ofreció una crítica por la fusión de las compañías Paramount y Warner Bros.

Selena Gómez brilló con este look de Louis Vuitton. ı Foto: AP

“Nosotros somos las artes. Nuestra diversidad y relato único, importan. No podemos permitir que esas voces sean silenciadas, comprometidas o fusionadas”, expresó Sally Field.

UN EMOTIVO TRIBUTO. Uno de los momentos más esperados de la noche fue el homenaje a la fallecida cantante Dolly Parton con una actuación de Reba McEntire, quien interpretó el tema “Appalachian Memories”. La canción country de 1983 fue escrita y grabada por la artista para su vigésimo quinto álbum de estudio en solitario, Burlap & Satin.

Sally Field, quien protagonizó con Parton en la película de 1989 Steel Magnolias, presentó el homenaje con unas palabras: “A lo largo de los años, nunca dejé de amarla a pesar de que vivíamos muy lejos. Ella era genuina y humilde, solidaria y muy divertida, con un descarado sentido del humor. Fue humanitaria, cuyas contribuciones han hecho una gran diferencia en la vida de muchos en su estado natal de Tennessee y en todo nuestro país”, dijo.

Zendaya, fiel a su estilo, deslumbró con este modelo de Prada. ı Foto: AP

La noche concluyó con emotivos momentos, como el que recibió el actor Michael J. Fox, reconocido por su papel de Marty McFly en Volver al futuro, quien subió al escenario en silla de ruedas, para recibir el premio humanitario por su incansable lucha contra el Parkinson.

Mientras que, con la presencia de Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy, se llevó a cabo el In memorial que recordó a los actores y creativos que fallecieron, resaltando a la entrañable Catherine O’Hara.

La sorpresa de bienvenida fue la cantante Taylor Swift, quien apareció en la gala como parte de una parodia de La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales junto a la conductora Mariska Hargitay.

Otros ganadores

La velada galardonó a lo mejor de la TV.