Zoé estrena documental y anuncia nuevo disco

La agrupación Zoé atraviesa uno de los momentos más significativos de su trayectoria y decidió llevarlo a la pantalla grande. Estrena en cines Memorex + Rexsexex y más, una película que recupera los seis conciertos que tuvieron lugar el año pasado en el Estadio GNP Seguros y que, más allá de registrar el espectáculo, busca mostrar la conexión que existe entre la agrupación y un público que hoy reúne a seguidores de distintas generaciones. Al mismo tiempo, la banda confirmó que en noviembre comienza a grabar su nuevo disco después de cinco años.

La cinta, dirigida por Rodrigo Guardiola, llega a las salas de Cinemex el próximo 17 de septiembre y tendrá una duración cercana a tres horas, con intermedio. Una decisión que permitió conservar las 27 canciones interpretadas en el concierto filmado, además de incorporar testimonios, experiencias de los seguidores y momentos relacionados con la historia reciente de la agrupación, originaria de Morelos.

“Es una mirada muy distinta de lo que han visto de Zoé en estos más de veintitantos años de carrera”, explicó el director en la presentación de la cinta, al destacar que la intención principal fue combinar la fuerza del espectáculo con las historias de quienes acudieron a los conciertos.

El Dato: LA BANDA recibió por su sello diferentes discos de oro y platino por las altas ventas de sus álbumes.

El proyecto comenzó alrededor de la celebración por los 20 años del álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, pero terminó creciendo hasta convertirse en un retrato más amplio del impacto de Zoé. La respuesta del público durante los shows y, particularmente, la fuerte presencia de jóvenes seguidores sorprendió a los integrantes.

“La manera en que la cámara puede estar en todos lados, desde la última fila hasta la primera y adentro del escenario entre todos nosotros, y ver la telepatía que siempre dice León Larregui que existe entre nosotros tocando, la cámara un poquito la refleja”, resaltó Rodrigo Guardiola, quien además de ser el director del documental, también es parte de la banda.

La fotografía del concierto estuvo a cargo de Flavia Martínez, mientras que Leslie Montero encabezó la fotografía del documental y Lorenza Klapp trabajó filmando con Super 8 y otros formatos.

“Fue la primera vez que todos mis amigos con hijos de entre 12 y 18 años me hablaron para pedirme boletos. Los chicos querían ir, las chicas querían ir”, relató uno de los integrantes, al señalar que ese fenómeno les permitió entender la dimensión multigeneracional que ha adquirido la música del grupo.

La efervescencia alrededor de los conciertos también provocó que el proyecto evolucionara. Inicialmente, la agrupación contemplaba regresar al estudio de manera ligera para grabar un par de canciones, después de varios años sin registrar material nuevo. Aquella experiencia terminó siendo determinante.

“Ésa fue la segunda sorpresa buena porque no estaba en los planes”, explicó León Larregui, integrante de la banda. “El trabajo derivó en dos canciones y sirvió para confirmar que todavía existe química entre nosotros durante el proceso de creación de sonidos y letras”.

“Después de casi cinco años de no juntarnos en un estudio fue también clave para decir: aquí sigue la magia, hay energía”, señalaron los integrantes.

Ahora, esa energía apunta hacia una nueva etapa. Zoé anunció que el próximo noviembre comenzará a trabajar en nuevas canciones, con la esperanza de que el proceso desemboque en un nuevo disco. No se trata todavía de una fecha de lanzamiento ni de un álbum formalmente anunciado, pero sí de la confirmación de que la banda ya prepara material inédito.

“Siempre tratamos de hacer algo diferente, incorporar algún elemento, alguna idea nueva, alguna locura”, comentaron, al definir la experimentación como una parte fundamental de la identidad sonora que caracteriza a Zoé.