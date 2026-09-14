Muere Bob Mackie, el icónico diseñador de Cher

Este lunes 14 de septiembre se dio a conocer la muerte del diseñador de Cher, Bob Mackie, a los 87 años de edad; se trataba de un emblemático diseñador de vestuario estadounidense que a través de los años recibió múltiples galardones, conocido como el “Sultán de las Lentejuelas”.

“Es con un corazón apesadumbrado que compartimos la noticia de que el señor Bob Mackie falleció hoy”, decía un comunicado en su Instagram. “Vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y vestuario, que es lo único que siempre quiso hacer. Su genio y sus extraordinarios diseños vivirán por siempre, continuando trayendo belleza a este mundo.”

Legendary fashion designer Bob Mackie has died at the age of 87. pic.twitter.com/47vC7USAqi — Pop Base (@PopBase) September 14, 2026

Robert Gordon Mackie, conocido en el mundo de la moda como Bob Mackie, fue un emblemático diseñador de vestuario estadounidense galardonado con múltiples premios Emmy y un premio Tony.

Nacido en California en 1939 y fallecido en septiembre de 2026, comenzó su carrera en los años sesenta como dibujante de bocetos en Hollywood antes de convertirse en el indiscutible Sultán de las Lentejuelas.

Su visión artística redefinió el concepto del glamour en el entretenimiento, fusionando la teatralidad, la comedia y la moda para los escenarios televisivos, el teatro de Broadway y las emblemáticas producciones de Las Vegas.

El punto de inflexión en su trayectoria llegó con su trabajo para programas como The Carol Burnett Show y por su estrecha colaboración con la cantante y actriz Cher. Mackie creó para Cher sus atuendos más icónicos e irreverentes, destacados por el uso audaz de plumas, pedrería, transparencias e ilusionismo, lo que ayudó a consolidar la imagen de la artista como un ícono de la cultura pop global.

Rest in Peace Bob Mackie, your work will live on forever 🕊️ pic.twitter.com/kvLuGl2wqQ — culture (@notgwendalupe) September 14, 2026

A lo largo de los años, también diseñó piezas memorables para leyendas de la música y el espectáculo como Tina Turner, Diana Ross, Elton John y Whitney Houston.

Aparte de su labor en las artes escénicas, Mackie expandió su universo creativo con la creación de su propia línea de ropa, colecciones coleccionables de muñecas Barbie y colaboraciones para televisión abierta.

Su audaz filosofía de vestuario promovió que la moda sirviera para potenciar la fuerza y confianza de quien la viste. Reconocido por instituciones del diseño y de la cultura LGTBQIA+, el legado de Bob Mackie continúa vigente e inspirando a generaciones contemporáneas de la música y la moda.

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