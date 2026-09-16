Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 9 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre llegan nuevamente las nominaciones a La Casa de los Famosos México 2026 , donde podremos ver si se han creado verdaderas enemistades entre diferentes personalidades del programa

En esta ocasión, el participante que cuenta con inmunidad es Gema Garoa, pese a que la líder de la semana fue Mariana Ochoa. De este modo, hubo una ruptura importante en la casa,

Por otro lado, Ese Pérez quedó nominado directamente por la líder de la semana. Además, la semana pasada quedó fuera de la competencia Masad Altamimi.

Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026

En esta ocasión, las nominaciones incluyeron al azar a través de unas cajas fuertes que definían el reto al que debían enfrentarse. Por ello, los habitantes nominaron de la siguiente manera:

Yahir

Ernesto Laguardia +2 puntos

Karina Torres +2 puntos

Mariana Ochoa -1 punto

Yahir le da dos puntos a Ernesto y Karina y le resta un punto a Mariana. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/R6NdnxS1lk — Gerardo Perry (@gerardoperry) September 17, 2026

Brianda Deyanara

Cynthia Klitbo-1 punto

Ernesto Laguardia +3 puntos

Mariana Ochoa +2 puntos

Gema Garoa

Ernesto Laguardia +1 punto

Mariana Ochoa -1 punto

Cynthia Klitbo +3 puntos

La RULETA toma por sorpresa a #Gema y le quita 1 punto a #Mariana en su NOMINACIÓN.



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Mariana Ochoa

Brianda Deyanara -2 puntos

Memo Shutz +1 punto

Ernesto Laguardia-2 puntos

#Mariana NOMINA a #Ernesto a pesar de ser su compañero de SUITE.



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Karina Torres

Mariana Ochoa -3 puntos

Yahir -3 puntos

Memo Shutz -2 puntos

Memo Shutz

Ernesto Laguardia +2 puntos

Mariana Ochoa 0 puntos

Brianda Deyanara 0 puntos

Memo nominó así

Ernesto +2

Mariana 0

Brianda 0 #LCDLFMX4 pic.twitter.com/IP6lhJbgdt — Fiorella Albújar 🍂 (@falbujarbernuy) September 17, 2026

Ernesto Laguardia

Memo Shutz +2 puntos

Yahir +1 punto

Karina Torres -1 punto

Así fue la NOMINACIÓN de #Ernesto.



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Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia -1 punto

Brianda Deyanara -3 puntos

Mariana Ochoa -2 puntos

Ese Pérez

Mariana Ochoa +3 puntos

Yahir -3 puntos

Cynthia Klitbo +2 puntos

¿Quieres saber más?

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