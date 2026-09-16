Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 9 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre llegan nuevamente las nominaciones a La Casa de los Famosos México 2026, donde podremos ver si se han creado verdaderas enemistades entre diferentes personalidades del programa
En esta ocasión, el participante que cuenta con inmunidad es Gema Garoa, pese a que la líder de la semana fue Mariana Ochoa. De este modo, hubo una ruptura importante en la casa,
Por otro lado, Ese Pérez quedó nominado directamente por la líder de la semana. Además, la semana pasada quedó fuera de la competencia Masad Altamimi.
La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 16 de septiembre?
Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026
En esta ocasión, las nominaciones incluyeron al azar a través de unas cajas fuertes que definían el reto al que debían enfrentarse. Por ello, los habitantes nominaron de la siguiente manera:
Yahir
- Ernesto Laguardia +2 puntos
- Karina Torres +2 puntos
- Mariana Ochoa -1 punto
Brianda Deyanara
- Cynthia Klitbo-1 punto
- Ernesto Laguardia +3 puntos
- Mariana Ochoa +2 puntos
Gema Garoa
- Ernesto Laguardia +1 punto
- Mariana Ochoa -1 punto
- Cynthia Klitbo +3 puntos
Mariana Ochoa
- Brianda Deyanara -2 puntos
- Memo Shutz +1 punto
- Ernesto Laguardia-2 puntos
Karina Torres
- Mariana Ochoa -3 puntos
- Yahir -3 puntos
- Memo Shutz -2 puntos
Memo Shutz
- Ernesto Laguardia +2 puntos
- Mariana Ochoa 0 puntos
- Brianda Deyanara 0 puntos
Ernesto Laguardia
- Memo Shutz +2 puntos
- Yahir +1 punto
- Karina Torres -1 punto
Cynthia Klitbo
- Ernesto Laguardia -1 punto
- Brianda Deyanara -3 puntos
- Mariana Ochoa -2 puntos
Ese Pérez
- Mariana Ochoa +3 puntos
- Yahir -3 puntos
- Cynthia Klitbo +2 puntos
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