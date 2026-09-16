Voto por voto

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 9 de septiembre

Así fue cada uno de los votos de los participantes del reality show en esta semana del programa

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 9 de septiembre
Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 9 de septiembre Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este miércoles 16 de septiembre llegan nuevamente las nominaciones a La Casa de los Famosos México 2026, donde podremos ver si se han creado verdaderas enemistades entre diferentes personalidades del programa

En esta ocasión, el participante que cuenta con inmunidad es Gema Garoa, pese a que la líder de la semana fue Mariana Ochoa. De este modo, hubo una ruptura importante en la casa,

Por otro lado, Ese Pérez quedó nominado directamente por la líder de la semana. Además, la semana pasada quedó fuera de la competencia Masad Altamimi.

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Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026

En esta ocasión, las nominaciones incluyeron al azar a través de unas cajas fuertes que definían el reto al que debían enfrentarse. Por ello, los habitantes nominaron de la siguiente manera:

Yahir

  • Ernesto Laguardia +2 puntos
  • Karina Torres +2 puntos
  • Mariana Ochoa -1 punto

Brianda Deyanara

  • Cynthia Klitbo-1 punto
  • Ernesto Laguardia +3 puntos
  • Mariana Ochoa +2 puntos

Gema Garoa

  • Ernesto Laguardia +1 punto
  • Mariana Ochoa -1 punto
  • Cynthia Klitbo +3 puntos

Mariana Ochoa

  • Brianda Deyanara -2 puntos
  • Memo Shutz +1 punto
  • Ernesto Laguardia-2 puntos

Karina Torres

  • Mariana Ochoa -3 puntos
  • Yahir -3 puntos
  • Memo Shutz -2 puntos

Memo Shutz

  • Ernesto Laguardia +2 puntos
  • Mariana Ochoa 0 puntos
  • Brianda Deyanara 0 puntos

Ernesto Laguardia

  • Memo Shutz +2 puntos
  • Yahir +1 punto
  • Karina Torres -1 punto

Cynthia Klitbo

  • Ernesto Laguardia -1 punto
  • Brianda Deyanara -3 puntos
  • Mariana Ochoa -2 puntos

Ese Pérez

  • Mariana Ochoa +3 puntos
  • Yahir -3 puntos
  • Cynthia Klitbo +2 puntos

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