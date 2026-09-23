Gala Montes se somete a tratamiento estético; muestran su antes y después

En medio de controversias y cuestinoamientos sobre su estado de salud mental, la actriz Gala Montes reapareció en redes sociales y compartió que recientemente se sometió a un tratamiento estético.

La ex participante de La Casa de los Famosos México 2026 reveló su antes y después de haberse sometido a un breve procedimiento con el que buscó mejorar la apariencia de su rostro.

Gala Montes ı Foto: IG galita.mivida

Gala Montes se somete a tratamiento estético

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer que Gala Montes se había realizado un procedimiento estético en la clínica Ecologica Medical Spa, donde han acudido en el pasado otras celebridades como Bárbara de Regil e Irina Baeva.

Fue la clínica la que compartió la imágenes que muestran a la cantante de ‘Takara’ a quien le realizaron un tratamiento llamado Xerf, el cual no es invasivo.

Asimismo, la finalidad del tratamiento fue mejorar el aspecto de la piel de Gala Montes, así como levantar y rejuvenecer algunas zonas de su cara. En ese sentido, se enfocaron en mejorar el aspecto de las ojeras, levantar las mejillas y papada, marcar el ángulo mandibular y rejuvenecer la piel del cuello.

Gala Montes se somete a tratamiento estético ı Foto: IG: @ecologicamedspa

En el video, vemos a la famosa presentar el spa como “uno de sus lugares favoritos”, al asegurar que estaba muy emocionada por ver los resultados. AQUÍ puedes ver el video completo de la aparicencia de Gala Montes.

Las redes sociales reaccionaron a la publicación comentando nuevamente sobre el estado de la salud mental de la joven actriz y deseando una prota recuperación de lo que muchos señalan que pudo haber sido un brote psicótico.

Otros comentaron sobre su apariencia física, al destacar que es una mujer muy guapa. Te dejamos algunas reacciones:

“Gala ya se está dejando crecer las cejasssss”.

“Así, así es que debes tratarte, cuidarte, mimarte”.

“Qué preciosa cara”.

“Ayudenlaaaaa! Es la nueva Britney mexa ! Ella no merece que su carrera termine mal!”.

“Cadena de oración para que Gala vaya a rehabilitación”.

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