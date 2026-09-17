El conductor regiomontano Adrián Marcelo y la actriz Gala Montes decidieron frenar la confrontación tras años de enfrentamientos públicos. Aunque es probable que no se trata de una reconciliación definitiva, ambos aceptaron una tregua que busca poner fin a la tensión que inició en La Casa de los Famosos México.
En La Razón te contamos qué pasó entre los famosos y cómo llegaron a un acuerdo, pese a todo pronóstico.
Así se pactó la tregua entre Adrián Marcelo y Gala Montes
Durante un encuentro con medios en el aeropuerto, Adrián Marcelo confirmó que sus representantes y los de Gala Montes intervinieron para establecer un acuerdo que detuviera los ataques digitales que desde hace tiempo los famosos protagonizan.
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El conductor explicó que buscaron dejar de lado las diferencias. “Sí, estuvimos platicando ahí como para limar asperezas”, expresó, dejando ver que hubo un acercamiento exitoso.
Adrián Marcelo reconoció que continuar con las confrontaciones ya no tenía sentido: “Ya la neta no me nace estar tirándole, sería un juego ya muy repetitivo”.
El regiomontano subrayó que prefiere mantenerse al margen y enfocarse en otros proyectos, además de expresar que desea el bienestar a la actriz pese a las polémicas que la rodean en este momento, tras su inesperada salida de La Casa de los Famosos México 2026.
Ahora, el acercamiento no implica amistad ni reconciliación total, pero sí un alto a los ataques. Adrián Marcelo incluso señaló que, aunque no sigue de cerca las controversias recientes de Gala, le desea éxito en su carrera musical: “No soy nadie para diagnosticar ni para andar aseverando si está bien o mal”.
El origen del conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes se remonta a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México en 2024, cuando el creador de contenido cuestionó públicamente el diagnóstico de depresión de Gala Montes y lanzó agresiones verbales constantes a la actriz.
Aquella declaración intensificó las discusiones dentro y fuera del reality, mismo conflicto que continuó en redes sociales y entrevistas posteriores.
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