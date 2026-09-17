En medio de los señalamientos entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, el nombre de Jannet Sauceda acaparó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

La joven, quien mantuvo una relación sentimental con el hijo de Pepe Aguilar en el pasado, salió a respaldar a la actriz mexicana y compartir el desgastante proceso emocional que afirmó haber vivido durante su noviazgo con el rapero.

Ahora el público desea conocer quién es esta mujer y cuáles fueron las acusaciones que lanzó contra Emiliano; en La Razón te contamos.

¿Quién es Jannet Sauceda, la exnovia que acusa a Emiliano Aguilar de maltrato psicológico?

Jannet Sauceda es una joven creadora de contenido que se dio a conocer públicamente por haber sido pareja de Emiliano Aguilar; terminaron en julio de 2025. Recientemente, reapareció en TikTok para solidarizarse con Gala Montes tras notar similitudes en sus vivencias.

En una de sus publicaciones, mostró las iniciales “EA” tatuadas en su piel y dirigió un mensaje a la actriz: “Ntp Gala, a mí también me manipularon y me tatué las iniciales de un vato mierd*”.

Además, reveló que el rapero la presionó para hacerse esa marca: “Emiliano me dijo que, si en realidad lo amaba, que me tatuara su nombre”.

Del mismo modo, en un comunicado, Jannet Sauceda detalló que ofreció casa, alimento y sustento económico por amor, pero solo recibió ansiedad y desgaste emocional. La joven denunció maltrato psicológico y recordó que al intentar publicar momentos bonitos, él se burló y la expuso.

“Recibí maltratos psicológicos, ansiedad constante, noches sin dormir con el estómago cerrado por la preocupación, y días enteros sin comer bien por estar cuidando que él estuviera bien”, señaló Jannet Sauceda sobre su relación con Emiliano Aguilar.

Al ver la actual controversia con Gala, expresó: “Hoy, un año después, veo que la historia se repite con otra muchacha. Gala Montes”.

“Me da gusto que ella haya tenido la fuerza para alzar la voz y defenderse”, dijo, señalando el valor de la actriz.

Publicación de Jannet Sauceda sobre Emiliano Aguilar ı Foto: TikTok redd.sauce21

Pero no es la primera vez que Jannet Sauceda señala a Emiliano Aguilar de ser una persona violenta; hace casi un año también reveló que el rapero tenía un comportamiento “celoso” y “posesivo”.

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