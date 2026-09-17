Un grave accidente aéreo causó preocupación en Brasil pues estuvo involucrado el cantante de forró Rey Vaqueiro, lo que encendió las alarmas entre sus fans.

El artista, cuyo nombre real es David Linhares Pereira de Sousa, viaja constantemente en vuelos privados para cumplir con su apretada agenda de conciertos en el país. Sin embargo, su más reciente traslado terminó en una emergencia que afortunadamente no dejó víctimas mortales.

Avión de cantante brasileño Rey Vaqueiro sufre accidente y se incendia

El accidente de Rey Vaqueiro se registró en el aeródromo de Parelhas, en el estado de Rio Grande do Norte, Brasil, cuando el jet ejecutivo en el que viajaba el músico junto con su equipo y tripulación realizó un aterrizaje de emergencia.

La aeronave, un modelo Cessna 550 Citation Bravo con matrícula PP-WMO, no logró detenerse a tiempo sobre la pista, sobrepasó los límites de seguridad y terminó varada en una zona aledaña.

Poco después del impacto fuera de la pista, los motores del avión comenzaron a expulsar humo e incendiarse rápidamente, consumiendo la estructura por completo en cuestión de minutos.

A bordo se encontraban ocho personas, incluyendo al cantante brasileño Rey Vaqueiro. Pese a la fuerza de las llamas y los severos daños materiales del jet, todos los ocupantes lograron reaccionar con rapidez y evacuar la cabina antes de que el fuego se propagara.

🇧🇷 A private jet carrying Brazilian singer Rey Vaqueiro overran the runway and caught fire while landing in Parelhas, Rio Grande do Norte, early Sunday.



Everyone on board managed to escape before the flames spread. No serious injuries were reported. pic.twitter.com/Q0rOG83inr — Pisklauren (@pisklauren) September 15, 2026

Los servicios de emergencia y bomberos locales acudieron al lugar para atender la situación y sofocar el fuego. Afortunadamente, los médicos confirmaron que ninguno de los pasajeros sufrió heridas graves ni pérdidas humanas.

Tras el percance, el equipo de Rey Vaqueiro anunció que los compromisos inmediatos del artista se cancelaron para atender la salud de todos los involucrados y permitir que las autoridades aeronáuticas comiencen las investigaciones sobre las causas de la falla técnica.

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