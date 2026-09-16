Sonrixs fue una de las personalidades más conocidas en participar en el reality show de Netflix Habilidad física 100: México, donde se reunió con atletas de todas las disciplinas para encontrar al mejor tras una serie de pruebas físicas.

Muchos se preguntan cómo fue el desempeño del creador de contenido en la competición, por lo que ahora te compartimos cómo le fue y el motivo detrás de su salida.

¿Qué le pasó a Sonrixs en Habilidad física 100: México?

Fue en el segundo reto contra Javier Rojo que Sonrixs ganó el desafío; sin embargo, se vio obligado a abandonar la competición por un motivo médico importante que pudo haber afectado a su cuerpo en el futuro.

Y es que el enfrentamiento consistía en obtener el dominio de una pelota en un área cerrada, por lo que los participantes se tenían que enfrentar cuerpo a cuerpo por al menos dos minutos en un “duelo a muerte”.

Aunque Sonrixs venció a Javier Rojo, hubo un detalle que le impidió seguir en el programa. “Siento el hombro raro. Con la adrenalina y la emoción probablemente no me doy cuenta de que mi hombro sufrió”, explicó.

“Los doctores me revisan y me recomiendan no continuar porque es una lesión que me puede afectar a largo plazo”, detalló sobre su estado físico. “Me despido con frustración, pero no puedo seguir”, dijo a la producción. El influencer se sintió agradecido por la oportunidad que tuvo de haber participado con tanta diversidad de disciplinas y físicos.

Cabe recordar que el creador de contenido ya ha tenido lesiones anteriores. A finales de 2024, A finales de 2024, Sonrix sufrió un grave accidente fuera del programa jugando a las vencidas (fuercitas), rompiéndose el húmero derecho en tres pedazos.

Requirió una cirugía de cinco horas en la que le colocaron una placa y 11 tornillos de por vida, lo que puso en riesgo la movilidad de su mano por afectaciones al nervio radial.

A inicios de 2026, tuvo que ser intervenido de emergencia nuevamente, esta vez por una lesión en el brazo izquierdo. Por esto, es posible que estas anteriores heridas hayan provocado que se lesionara en la competencia.

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