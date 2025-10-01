¿Kim Migneault está embarazada de Sonrixs? | VIDEO

Kim Migneault y Sonrixs son una de las parejas de redes sociales más conocidas en México, quienes llamaron la atención por sus videos de comedia donde explotan los detalles de su relación que han logrado mantener con el pasar de los años.

Sonrixs publica video ¿y confirma embarazo de Kim?

Este miércoles, Sonrixs despertó la curiosidad en el público cuando publicó un video en que podría estar “anunciando el embarazo” de su novia Kim Migneault, lo que generó sorpresa pero también escepticismo en quienes ya conocen cómo son los creadores de contenido.

En el video, podemos escuchar una canción de Karol G que dice “mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco, yo te lo quito”. De este modo, pasamos de ver al famoso en la fiesta a ver a la influencer con una bata de hospital y después un ultrasonido con las letras algo borrosas.

La publicación dividió opiniones, pues si bien algunos seguidores celebraron que las estrellas de TikTok podrían tener un bebé juntos, para muchos no parecía convincente y aseguran que en el ultrasonido, los datos no coinciden con los de Kim o con la actualidad.

Kim reacciona a ‘su embarazo’

Fue después de que el creador de contenido Eddy Nieblas hablara del video que se hizo viral de Sonrixs, que Kim publicó otro video donde bebe una copa de vino que escupe al escuchar la noticia, lo que deja ver que estaba sorprendida y por consiguiente, que es falso que esté embarazada.

La revelación de que los famosos no serán papás no sorprendió a muchos, pues la pareja ha destacado últimamente por sus videos donde terminan constantemente, pero las peleas y problemas no parecen ser más que contenido.

Por ese motivo, que estén esperando un niño sonaba como un invento más de los dos, quienes han acostumbrado a su público a que muchas cosas de las que publican no son reales, sino bromas.

Algunas de las reacciones por el falso embarazo de Kim Migneault con Sonrixs son:

“Es falso, dice 07/03/2021“.

“Sonrixs, eso no es un juego, ¿en serio Kim está embarazada?"

“Ay wey, ¿lleva embaraza desde 2021?”

“Si no fuera por la fecha, me la creo”.

“Ya me había emocionado”.

"Pa mi que es Sonrix quien esta embarazado“.