¿Hizo trampa? Sonrix dice que corrió el maratón de la CDMX, pero filtran FOTO de él en el metro

El creador de contenido conocido como Sonrixs compartió recientemente una serie de videos y fotos en donde presumió haber corrido el maratón de la Ciudad de México, recorriendo un total de 42 kilómetros. Sin embargo, su supuesta hazaña se vio opacada.

"Hoy corrí mi primer maratón. 42 kilómetros a través de la CDMX, un reto que tenía en mi vida", escribió Sonrixs en su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotos donde posa con su medalla. También enseña sus tenis y un plátano que supuestamente le dieron durante el recorrido.

El influencer también compartió un par de videos donde hablaba de su experiencia. Si bien el primero era de risa, en el segundo se pone más serio al contar: “Menos del 1% del mundo completa un maratón. No les voy a mentir, me dio miedo, pero aún así tomé la decisión de correr mi primer maratón”, explica.

“La sensación de cruzar la línea de meta después de tanto esfuerzo es indescriptible”, finaliza el creador de contenido. En ese video, aparece corriendo algunas partes y luego llega al Zócalo capitalino, donde estaba la meta.

¿Sonrixs no corrió el maratón de la CDMX? Aseguran que se fue en metro

En redes sociales, se ha viralizado la versión de que el famoso no corrió el maratón completo, pues un usuario captó al creador de contenido en el metro de la línea 2, que pasa por el Zócalo de la CDMX.

En la foto, podemos ver al creador de contenido recargado mientras mira su teléfono. Lleva la misma playera del maratón así como su número y los tenis que compartió en sus redes sociales, así como una gorra.

Sonrix dice que corrió el maratón de la CDMX ı Foto: Especial

Asimismo, en redes compartieron el que supuestamente sería el resultado que tuvo el influencer, donde aparece su nombre real, Jorge Iván Hernández Ramírez. Se lee que habría sido el puesto 11 mil 751 de todos los asistentes.

Sin embargo, lo que llama la atención es la lista de parciales, ya que si bien hay marcas de tiempo en los primeros kilómetros, estas desaparecen a partir de que llega al medio maratón y reaparece la última en la meta, con los últimos kilómetros.

El público en redes sociales acusó a Sonrixs de haber hecho trampa por supuestamente usar el metro y mentir cuando dijo que había corrido todo el maratón de la Ciudad de México. Te dejamos algunas reacciones:

“Sube la foto del metro, bro”.

“Subiéndose al metro, así cualquiera corre el maratón”.

“Da la casualidad que ayer aparecías solo llegando al 21k y viajando en metro para llegar a la meta”.

“¿Sí cansa subir las escaleras del metro o qué?