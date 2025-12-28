Sonrixs es operado de nuevo tras fuerte accidente: ‘Ahora el otro brazo’ | VIDEO

Sonrixs fue sometido a una nueva operación a un año de haberse lesionado un brazo mientras jugaba fuercitas. Ahora, el influencer asegura que se lastimó el otro brazo y que no se trata de una broma por el Día de los Inocentes, aunque sus seguidores permanecen escépticos.

Fue el sábado 27 de diciembre que Sonrixs publicó un video desde el hospital donde expresó: “Me van a operar de nuevo el brazo, es el izquierdo”, rio al explicar que se trata del miembro opuesto al que se lesionó las vez anterior que tuvo que ser operado.

De este modo, compartió que mientras que en el brazo derecho ha recuperado la movilidad por completo, ahora enfrenta un nuevo reto con el otro lado. “Tuve un accidente y me van a intervenir. Se los quería compartir porque estoy nervioso”, admitió.

“Ha sido bastante difícil pero no queda más que salir para adelante”, expresó con una apariencia cansada y triste sobre lo que le sucedía, por lo que no tardaron en comentar sus seguidores, desde frases de apoyo hasta mensajes escépticos que veían muy posible que se tratara de una broma.

Después, este 28 de diciembre, Sonrixs publicó un nuevo video y en la descripción escribió: "Gracias a todos por sus mensajes, la verdad es que esta operación si me desanimo mucho por qué parece un chiste, ahora el otro brazo. Pero vamos volver más fuertes“, dijo.

"A pesar de que hoy es el día de los inocentes, no es una broma, aun que me gustaría que sí“, agregó para quienes dudaban. Explicó que se sometió a una artroscopía de hombro izquierdo provocada por una luxación”, dijo.

Sobre el accidente aclaró que “esta vez no fue por fuercitas”, sino que tuvo que ver con un combate, pues recordemos que Sonrixs practica deportes de contacto. De este modo, el influencer vuelve a tener que atravesar un largo proceso de recuperación.