¿Quién es Iván Guerra, conocido como Dethcorexmx?

EL nuevo reality show de Netflix, Habilidad Física 100: México reúne a atletas profesionales y amateurs de muchas disciplinas para definir cuál de ellos es el que logra superar desafíos físicos.

Uno de los nombres que destacó del proyecto por no tratarse de un atleta olímpico o de alto rendimiento fue Iván Guerra, también conocido en redes sociales como Dethcorexmx. Te compartimos de qué trata su contenido y quién es.

¿Quién es Iván Guerra ‘Dethcorexmx’?

Iván Guerra, mejor conocido en redes sociales como Dethcorexmx, es un creador de contenido mexicano enfocado en el trabajo de fuerza, la albañilería y el oficio de bloquero o construcción.

En sus videos podemos ver diferentes temas como entrenamientos, pruebas de fuerza física y demostraciones de cómo carga bloques, bultos de cemento y materiales de construcción pesados en su día a día.

Por este motivo, el público lo sigue gracias a su rutina laboral dentro del gremio de la albañilería y construcción combinada con la calistenia y el ejercicio funcional, así como su personalidad y videos en los que alienta a otras personas a encontrar su mejor versión, además de opinar sobre la vida diaria e incluso de política y temas sociales.

Su video más viral en la plataforma de TikTok es uno en el que cuenta con 9.5 millones de vistas donde reflexiona sobre la importancia del trabajo duro como el que realiza como maestro bloquero.

De este modo, Dethcorexmx destaca la importancia de comprender el contexto en la vida de las personas y no desestimar sus opiniones por prejuicios.

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