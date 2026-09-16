La reconocida actriz Amanda Seyfried y el histrión Thomas Sadoski se divorciaron recientemente y la noticia tomó por sorpresa a la industria, pues eran una de las parejas más sólidas del entretenimiento.

Nadie esperaba que, tras nueve años de matrimonio y dos hijos en común, este par de famosos anunciara oficialmente el fin de su relación. El hecho fue confirmado el 15 de septiembre mediante un comunicado conjunto. Conoce cuál sería el motivo de su separación.

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan, este es el motivo

De acuerdo con el comunicado conjunto enviado a la revista People, Amanda Seyfried, de 40 años, y Thomas Sadoski, de 50, revelaron que llevaban “un tiempo separados” y que la decisión había resultado ser “lo correcto para nosotros y nuestra unidad familiar”.

En su mensaje, enfatizaron que, aunque su matrimonio llega a su fin tras nueve años, conservarán un vínculo permanente basado en el cariño y el respeto: “Nos tenemos el uno al otro para siempre, y eso es algo bueno”.

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se conocieron en 2015 durante la obra off-Broadway The Way We Get By y más tarde coincidieron en la película The Last Word (2017). Ese mismo año contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en el campo, manteniendo siempre un perfil bajo y alejado de los medios de comunicación.

Juntos tuvieron dos hijos: Nina, quien nació en 2017, y Thomas Jr., en 2020.

Aunque algunos medios han hablado de “divorcio”, lo cierto es que el comunicado oficial se refiere a una separación, y no se detallaron acuerdos de custodia o división de bienes por el momento, ni los motivos. Lo que sí se sabe es que la decisión se tomó de manera respetuosa, priorizando la crianza compartida y la estabilidad de sus hijos.

El anuncio coincidió con la venta de una propiedad de Amanda Seyfried en Los Ángeles, California, lo que sus fans han identificado como una forma de iniciar desde cero.

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