Woman Unknown, de May el-Toukhy, gana el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia

La directora May el-Toukhy posa para fotógrafos tras recibir el León de Oro a la mejor película, el sábado 12 de septiembre, en el Festival de Cine de Venecia

Mujer desconocida, Woman Unknown en inglés, un drama sobre Dinamarca tras la ocupación nazi dirigido por May el-Toukhy, ganó el prestigioso León de Oro en la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia este sábado.

El jurado liderado por Maggie Gyllenhaal anunció a los ganadores, que incluyó un premio al Mejor Actor para John Malkovich por su interpretación en la comedia oscura de la CIA Wild Horse Nine.

Malkovich no estuvo presente en la ceremonia, pero envió un mensaje en vídeo explicando que está rodando en Montreal. “Me siento honrado de haber sido elegido para este premio que se ha otorgado a tantos actores maravillosos”, dijo Malkovich.

Sólo 8 mujeres han ganado un León de Oro en Venecia

May El-Toukhy, que fue la única mujer que dirigió en solitario una película en la competencia principal este año, es la octava mujer en ganar el premio principal del festival.

“Para mí personalmente, Mujer Desconocida trata sobre el cuerpo femenino como campo de batalla”, dijo el-Toukhy. “Al mismo tiempo, la película cuenta la historia de mujeres que son invisibles, invisibles y sin voz.”

Agradeció a Gyllenhaal por usar su voz para poner en evidencia las desigualdades de oportunidades para las mujeres en el cine.

May El-Toukhy sostiene el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia 2026 ı Foto: AP

La película, que aún no tiene distribución en Norteamérica, se centra en una joven niñera y criada que está a punto de casarse con su adinerado empleador inmediatamente después de la guerra. Pero ella mantiene una relación íntima secreta con un soldado alemán que amenaza con trastocar su reputación. La protagonista, Mathilde Arcel, ganó el premio a la Mejor Actriz del festival.

Arcel estaba visiblemente emocionada al aceptar el premio, que dejó en el suelo mientras hablaba y decía que era muy pesado.

El poetico retrato de clase y trabajo del autor surcoreano Lee Chang-dong, Amor posible, ganó el gran premio del jurado León de Plata. Amor posible es la primera película de Lee en ocho años, tras su aclamada Burning.

“Vivimos en una época en la que el significado del trabajo se está desvaneciendo y las conexiones humanas se están cortando cada vez más”, dijo Lee a través de un traductor. “Hice esta película para preguntar qué puede y debe hacer el cine en tiempos como estos. Tomo este premio como una señal de que quieres que siga haciéndome estas preguntas.”

El documental sobre Gaza recibe un premio especial del jurado

NAZA, un documental desgarrador sobre estrategias militares empleadas en la guerra de Gaza por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recibió un premio especial del jurado.

Los directores Yuval Abraham, a la izquierda, y Rachel Szor, posan para los fotógrafos del Festival de Cine de Venecia 2026 ı Foto: AP

“Honestamente, no es nada fácil estar aquí pensando en toda la gente, los políticos israelíes, los periodistas en casa que están atacando esta película, negándola sin siquiera verla”, dijo Abraham. “Es realmente, realmente especialmente importante para nosotros que los israelíes vean esta película.”

Se añadió a la competencia principal tarde —a petición de los cineastas— y también debutó tarde en la programación, pero su impacto se notó al recibir una ovación de pie récord, que duró unos 25 minutos, tras su estreno.

Rodada en los tejados de Tel Aviv por la noche en extremo secreto durante tres años, NAZA presenta testimonios de 24 miembros del ejército israelí, incluidos oficiales de inteligencia y soldados, que aportan información sobre la guerra en Gaza y lo que ellos califican como la muerte sistémica de civiles palestinos.

El jurado otorgó el León de Plata por la dirección a Ilya Krzhanovsky por su película Dau, un proyecto sobre los físicos soviéticos que construyeron la bomba atómica que ha tardado más de 20 años en hacerse. Krzhanovsky, que renunció a su ciudadanía rusa en protesta por la guerra en Ucrania, dedicó el premio a ucranianos, incluida su madre, que nació allí.

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