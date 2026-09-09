Comparten actualidad del cine local durante Muestra Oaxaca: Cine por la vida

Durante las actividades del encuentro cinematográfico se reunieron el director Yovegami Ascona (Boca vieja), la directora Yoari López (Hilo de nube) y el actor Manuel Cruz Vivas (actualmente nominado al Ariel por Cocodrilos), todos originarios de Oaxaca, para entablar una interesante charla en la que intercambiaron opiniones y anécdotas, centrándose en el estado actual del cine oaxaqueño y lo que significa realmente filmar en la comunidad, con sus ventajas y desventajas.

El panel inició con la introducción del moderador Abraham González, director de la Muestra Oaxaca y también originario del estado, quien compartió que cuando comenzó a interesarse en trabajar dentro de la industria cinematográfica se vio obligado a moverse a Ciudad de México debido a que pensaba que si se quedaba ahí no podría hacer lo que quería, un pensamiento que en diversos momentos compartieron los otros invitados.

Desde hace unos años hay más cineastas y películas provenientes de Oaxaca, a pesar de que en sus pueblos y regiones no encontraban muchos referentes para inspirarse en dedicarse a hacer cine; sin embargo, cada uno de los involucrados en la plática pudo descubrir la cinematografía y recibieron el llamado del séptimo arte. Los cineastas y el actor igualmente tuvieron que salir de sus lugares natales para comenzar a hacer cine, sin embargo pudieron regresar con el tiempo para trabajar en sus zonas natales.

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Ahora pasamos por un momento histórico en el que en Oaxaca ya hay referentes locales que hacen cine, como la directora, guionista y actriz oaxaqueña Ángeles Cruz. La situación ha cambiado y ahora tenemos muy presente lo que es “filmar en oaxaqueño”.

Yovegami Ascona aprovechó la oportunidad para hablar de Boca vieja y mencionar que “es una película que cada vez que se presenta o se habla de ella como aquí, siento que me acompaña el pueblo donde la hicimos, y ahora el reto para mí es hacer una ruta de distribución por la costa, es un compromiso que adquirí con el cine local; la película sigue viva y me hace regresar al pueblo de mi madre”.

Yoari López puso el ejemplo de cómo ella “al tener una película hablada en una lengua originaria [el zapoteco], había una cuestión al hacerla porque antes el estado nos había ‘cortado la lengua’, pero ahora con la inclusión es más fácil en cierta forma, yo quise hacerlo así y esa es mi manera de posicionarme, y siento que pude representar a muchos”.

Manuel Cruz Vivas señaló que “de repente parece que dentro de la industria del cine mexicano hay más inclusión y representatividad , pero la realidad es que no porque solo ponen a dos o tres personas de cierto tono de piel y creen que con eso ya es suficiente. Ahora con mi nominación al Ariel de este año me han empezado a buscar bastante, pero tal vez si no fuera por eso no se habría dado ese cambio”.

Actualmente el cine oaxaqueño marca precedentes y llega a todos los territorios del estado, ya se hacen más películas oaxaqueñas cada año y lo ideal sería que pudieran verse en una Cineteca local. Dejaron claro que el cine hecho en la región es único y poderoso , continúa creciendo mucho y puede considerarse ya como una nueva ola del cine mexicano, donde se están exportando talentos desde Oaxaca. El cine oaxaqueño va por buen camino y está en buenas manos, es autosuficiente y se mantiene presente gracias a sus propias características.

Las actividades de la Muestra Oaxaca concluirán el próximo miércoles 9 de septiembre con más funciones de producciones y cineastas locales.

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cehr