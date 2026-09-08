NÓMADA transforma el concepto de festival de cine

Llega NÓMADA, un nuevo encuentro cinematográfico que operará como una maquinaria continua sustentada en seis motores estratégicos: Festival, Lab, Industria, En Territorio, En Línea y Comunidad.

La parte de Festival concentrará proyecciones nacionales e internacionales de alto impacto junto a experiencias inmersivas; Lab, fungirá como incubadora de talento; Industria, será un espacio directo de vinculación y alianzas de coproducción; Territorio, llevará proyecciones y actividades a universidades y centros culturales de diversas regiones; En Línea, mantendrá la conversación encendida todo el año con podcasts y clases magistrales de libre acceso, mientras que Comunidad integrará a creadores, instituciones, estudiantes y aliados bajo una visión colaborativa.

Este proyecto no es solo una ventana de exhibición, es una infraestructura itinerante pensada para acompañar las transformaciones de la industria cinematográfica contemporánea, en su primer recorrido llegará a Ciudad de México, Tijuana, Morelos y Oaxaca a lo largo de lo que resta de 2026 y en 2027.

También se ha abierto la primera convocatoria competitiva de Festival y es para cortometrajes mexicanos, con el objetivo de impulsar su circulación y descentralizar su exhibición a través de un circuito cultural que recorrerá diversas entidades del país. La Selección Oficial será integrada por seis cortometrajes, que podrán obtener estatuillas, diplomas y laureles oficiales para el Mejor Cortometraje Mexicano y un Premio del Público. La ceremonia de premiación se celebrará durante febrero de 2027.

Javier Martínez, directivo de NÓMADA, compartió para La Razón de México que este esfuerzo surgió “para ayudar a impulsar a las nuevas voces de la industria cinematográfica y aportar a la profesionalización de su quehacer. La itinerancia hace que el proyecto no se estanque y la iniciativa es poder llegar a donde nos digan, porque sentimos que somos tantos en la industria que a veces hay cosas que faltan un poco más de cimentarse, y ahí es donde queremos complementar un poco”.

Respecta a la parte de Festival, comentó que “el enfoque de la programación estará cargado de contenidos tanto mexicanos como internacionales e importantes de los que se esté hablando y con temáticas relevantes como problemáticas sociales u otras”.

“Vamos a ir directamente por ellas a través de la parte de programación y también queremos darle espacio a cortometrajes estudiantiles mexicanos de nuevos talentos”, agregó.

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cehr