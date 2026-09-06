Dentro de los equipos que organizan los festivales de cine, encontramos la figura del programador, quien tiene el importante trabajo de hacer una cuidada curaduría de películas para darle forma a la programación que estará disponible para los asistentes. Al ser una posición de la cual no se sabe mucho, la Muestra Oaxaca: Cine para la vida convocó a tres programadores para revelar detalles de su labor dentro de un encuentro fílmico en el panel Los ojos de los festivales y muestras de México.

Chloë Roddick (Festival Internacional de Cine de Morelia), Pedro Segura (Ambulante) y Abraham Castillo (Maleficarum) compartieron anécdotas y detalles desde su experiencia programando en diversos festivales de cine, mencionando para comenzar que muchas veces cuando dicen a lo que se dedican muchos en realidad no entienden realmente qué es lo que hacen y también revelaron que se trata de una profesión que nace más del gusto por la cinematografía debido a que no existe como tal una carrera que pueda estudiarse para llegar a ser programador de un festival de cine.

Muestra Oaxaca reflexiona sobre cómo es programar festivales de cine ı Foto: Jonathan Eslui

¿Qué se necesita entonces para programar un encuentro cinematográfico? En esencia, se trata más de personas a quienes les gusta mucho el cine y quieren compartirlo, pero hay muchos factores a tomar en cuenta para programar, siendo el principal conocer bien el espacio para el que se va a programar y así buscar películas que encajen en ese eje curatorial. Igualmente resulta importante no estar mermado por el gusto personal.

Los panelistas explicaron que puede ser muy estimulante pensar en qué películas programar y aclararon que el objetivo principal es darle a cada una su lugar, y saber cómo ayudarle, entendiendo que se trata básicamente del resultado del trabajo de muchas personas. Otra cosa que expresaron fue que es relevante reconocer a los festivales de cine como espacios importantes no sólo para ver películas, sino también como espacios que aportan al aspecto educativo en cierta forma.

🍿 En el marco de la segunda Muestra Oaxaca: Cine para la vida, el director y productor Carlos Hagerman ofreció una interesante charla en la que, a partir de su experiencia, compartió detalles sobre cómo es trabajar en una historia real con la animación https://t.co/xEQRlRfutR — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 5, 2026

Para Abraham Castillo “hay una parte como programador en la que de repente te das cuenta de que tienes tesoros en tus manos y que gracias al trabajo de otros puedes conseguir esas películas para poder proyectarlas ante una audiencia”.

Por su parte, Pedro Segura expresó que “como programador descubres que el lugar de los festivales de cine puede ser arropar a las producciones que tal vez no pueden tener un lugar en las salas de cine o que sí lo tendrán, pero posiblemente no será en los mejores horarios”.

Chloë Roddick compartió que al momento de armar la programación para un festival de cine “siempre puede haber decepciones, pero debes aprender que lo importante es tener películas que de repente le lleguen al público” y agregó que “tener un público cautivo que va a tu festival a querer verlo todo es algo que como programador siempre vas a querer”.

La conclusión final de la charla fue que es muy diferente la experiencia de ver una película cuando se estrena en cartelera a verla en un festival de cine y al ser un consumo diferente un programador de un festival de cine debe entender a su audiencia para programar películas de la mejor manera posible.

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