Romain Gavras, el director de cine que conquistó el corazón de Dua Lipa y Emily Ratajkowski

Hace unos días, Emily Ratajkowski y el cineasta Romain Gavras fueron vistos paseando juntos por Roma, Italia, lo que generó que el público desee saber sobre la vida personal y profesional del director francés.

No obstante, esta curiosidad no es nueva pues Gavras también fue pareja de la cantante Dua Lipa, con quien posó en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes en 2023. Pero, ¿quién es realmente este hombre que ha conquistado a las dos celebridades? En La Razón te contamos.

¿Quién es Romain Gavras, el director de cine que conquistó el corazón de Dua Lipa y Emily Ratajkowski?

Romain Gavras nació en París, Francia, en 1981 y actualmente tiene 45 años. Es hijo del reconocido director griego Costa-Gavras, famoso por películas políticas como Z y Missing. Desde joven se interesó por el cine y fundó el colectivo Kourtrajmé, dedicado a proyectos audiovisuales innovadores.

Su carrera incluye videoclips para artistas como M.I.A. (Born Free) y Kanye West (No Church in the Wild), además de películas como Notre jour viendra (2010) y Athena (2022), esta última estrenada en Netflix y aclamada por el público y la crítica.

Actualmente, el realizador está en una relación con Emily Ratajkowski. El 10 de noviembre de 2025, Romain Gavras y la modelo fueron fotografiados en Nueva York, EU, mientras iban tomados de la mano y besándose.

Sin embargo, fue hasta el 19 de febrero de este año que Em publicó en Instagram una serie de fotografías en las que aparece el director de cine francés junto a ella, lo que fue tomado por sus seguidores como la confirmación de su romance. El pasado 3 de septiembre la pareja fue vista paseando en Roma.

Antes de Emily, Romain Gavras mantuvo una relación con Dua Lipa entre 2023 y 2024. La pareja fue vista en eventos públicos como la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, en Francia, y viajes, aunque finalmente se separaron. Actualmente la cantante británica está casada con el actor Callum Turner.

Dua Lipa y Romain Gavras en el festival de #Cannes 2023.❤️ pic.twitter.com/qdVPcIYNtN — Radar Mundial (@turadarmundial) May 19, 2023

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