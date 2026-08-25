¿Quién es Jazmín Mernes, la modelo viral de Paraguay? Edad, fotos y video más viral

Jazmín Mernes es una modelo, influencer, reina de belleza y figura mediática originaria de Paraguay, quien se ha mantenido vigente en las redes sociales gracias a sus llamativas publicaciones.

¿Quién es Jazmín Mernes?

Jazmín Mernes es una influencer, modelo y reina de belleza que nació el 31 de enero, sin embargo, la misma creadora de contenido no ha querido revelar su edad verdadera.

Destaca como modelo y ha participado en varios certámenes de belleza. Entre sus logros más relevantes que ganó el título de Virreina Top Model en el concurso Emperatriz Top Model en 2024 y fue designada Miss Mesoamérica Paraguay 2025 y representó a su país en el Miss Mesoamérica International 2025, celebrado en El Salvador.

Además Mantiene presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok. En la primera tiene 867 mil seguidores y en la segunda 154 mil aproximadamente.

En sus perfiles de redes la joven comparte contenido de estilo de vida, moda, viajes y promociones como embajadora de marcas y mostrando sus rutinas de ejercicio.

Jazmín Mernes también se ha desarrollado como conductora de televisión, como Chica del Clima, así como locutora de radio y también como actriz, ya que debutó en una obra que se transmitía por streaming llamada Inundadas.

El video filtrado de Jazmín Mernes

La influencer y modelo fue víctima de una filtración, ya que hace unos años si difundió un video de ella con el hombre con el que estaba saliendo.

La propia Jazmín Mernes ha contado en distintas entrevistas que el video fue filtrado con la intensión de destruirle la carrera, ya que el hombre con el que ella salía se puso de acuerdo con otra persona para sacar el video a la luz.

Jazmín señaló que ese momento fue muy difícil para ella, pero afirmó que ella tuvo mucho aprendizaje por esa experiencia. Dijo que las personas que sacaron el video tuvieron su karma y que la mujer le agacha la mirada cuando se la encuentra, ya que ella también es parte del mundo del espectáculo.

El video más viral de Jazmín Mernes

Uno de sus videos más virales es uno en el que aparece con un mini vestido negro de encaje, la mujer va caminando al ritmo de la música.

La foto más viral de Jazmín Mernes

Su foto más viral es una en la que aparece con un traje de baño plateado y está en la playa de Miami.

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