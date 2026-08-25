¿Quién era Mariana Levy, ‘La Pícara Soñadora’, cómo y hace cuánto murió?

El estreno de la nueva versión de La Pícara Soñadora ha hecho que muchos recuerden la versión original de la novela mexicana, que fue protagonizada por Mariana Levy y

¿Quién era Mariana Levy?

Mariana Levy Fernández nació el 22 de abril de 1966 en Ciudad de México. Era la hija de Talina Fernández y Gerardo Levy. Sus hermanos fueron Coco Levy y Patricio Levy. Su madrina fue Angélica María.

Desde pequeña, la artista tuvo deseos de actuar y cantar y en la década de los 80’s, formó parte de la banda mexicana Fresas con crema y poco después, comenzó con la actuación, donde conoció a su primer esposo, Ariel López Padilla.

De ese matrimonio nació María López Levy, el 28 de marzo de 1996, pero poco después Mariana y Ariel se divorciaron. En el 2000, conoció a su segundo esposo, José María Fernández Michel, medio hermano de Chantal Andere.

Luego, nació su hija Paula Fernández Levy el 19 de enero de 2002 y su hijo José Emilio Fernández Levy el 7 de julio de 2004, ambos por parto natural. Se dio a conocer a nivel intenacional gracias a su papel protagonista en La pícara soñadora.

Recordando a *Mariana Levy* a 20 años de su partida con uno de sus mejores trabajos junto al ya tambien fallecido *Eduardo Palomo* donde encarnaron a los protagonistas Lupita y Alfredo en #LaPicaraSoñadora

Tenian una quimica extraordinaria ❤️ queria entrar y ponerles el lazo 😊 pic.twitter.com/YXwwtXfxL3 — NUBIA 🐇 (@NubiaArizaga) April 29, 2025

La trágica muerte de Mariana Levy

Fue el 29 de abril del 2005, una semana después de que cumpliera 39 años de edad, que Mariana y su esposo iban a llevar a su hija y amigas de ella al parque de atracciones Six Flags México después de la escuela, cuando vieron que un auto los seguía.

Resulta que el conductor estaba armado y bajó del vehículo para acercarse a ellos; aunque se desconoce qué fue lo que ocurrió exactamente, el sujeto se dio a la fuga. Conmocionada, Mariana se desvaneció.

Su esposo llamó a una ambulancia y cuando llegaron, los paramédicos intentaron resucitarla con RCP. Al no mostrar signos vitales, la trasladaron en ambulancia a un hospital, donde fue declarada muerta como consecuencia de un infarto fulminante.

La policía arrestó entonces a cuatro personas identificadas como los asaltantes del hecho, que delinquían en Lomas de Chapultepec y además tenían ocho denuncias en su contra por robos a bordo de vehículo.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Abril Di Yorio, la nueva protagonista de La Pícara Soñadora?

El día que Talina Fernández contactó a su hija Mariana Levy gracias a una médium

¿Qué es El Exilio en La Casa de los Famosos México 2026?

¿Quién es Graciela Domínguez, gobernadora que sustituye a Rubén Rocha en Sinaloa?