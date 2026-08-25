¿Qué es el exilio en la Casa de los Famosos México 2026?

Este lunes 24 de agosto, además de la prueba de líder de La Casa de los Famosos México 2026, también se definió a los tres habitantes “más muebles” del programa; es decir, quienes dan menos contenido en el reality o cuya estrategia no disfruta el público.

Ante esto, la producción decidió enviar al público a El Exilio, una zona que busca agitar las cosas dentro de la competencia con situaciones extremas. Ahora, te compartimos más detalles sobre qué es y cómo funciona esta zona.

¿Qué es el exilio en la Casa de los Famosos México 2026?

El Exilio es una nueva dinámica de La Casa de los Famosos México 2026 que se introdujó en la tercera semana de la cuarta temporada del reality show, donde el público definió cuál de las dos primeras eliminadas debía regresar a la competencia.

Fue en ese lugar donde permanecerieron Mariana Ochoa y Ximena Herrera por unos días antes de definir que la ex integrante de OV7 sería la persona en regresar al programa tras una semana fuera de la competencia.

La intención es aislar temporalmente a ciertos participantes de la convivencia general, ya sea para otorgar una segunda oportunidad a concursantes que habían sido eliminados previamente, o sancionar a aquellos cuya participación dentro de la casa no ha generado el nivel esperado de contenido o interacción.

Fue por este motivo que al ser elegidos Luis Chaparro, Ese Pérez y Yanet García como los más muebles de La Casa, que fueron llevados a esa zona del programa en la que deben vivir bajo circunstancias muy diferentes al resto de sus compañeros.

Mientras permanecen exiliados, los habitantes quedan privados de las comodidades del espacio principal y apartados de las actividades grupales. Esto busca generar presión en los participantes para evitar que sigan con actitudes pasivas en la competencia.

Según las especulaciones, lo que pasará con “los muebles” durante este periodo de aislamiento en condiciones más severas, es que la permanencia de los involucrados quedará exclusivamente en manos de la audiencia, que define mediante su voto si regresan al juego o abandonan la competencia definitivamente.

¿Quieres saber más?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 24 de agosto?

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 23 de agosto?

Rosalía sorprende a fan y le regala mil euros con un emotivo mensaje | VIDEO

Argentina, 50 años del infierno y el exilio