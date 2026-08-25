Captan a Ese Pérez y a Luis Chaparro desde el exilio saludando a fans afuera de La Casa de los Famosos

Ese Pérez y Luis Chaparro afuera del exilio de La Casa de los Famosos México

Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García se fueron al exilio porque el público considera que no hacen buen contenido en La Casa de los Famosos, sin embargo, parece que los tres se salieron del lugar dónde estaban y se asomaron a saludar a los fans que están afuera de la casa y les mandaron carritos con información para el juego.

El periodista de espectáculos Eden Dorantes publicó un video afuera de La Casa de los Famosos México en el que se puede ver a Luis Chaparro y Ese Pérez asomados desde una de las mayas que marca el perímetro de la casa.

Desde ahí, los dos famosos les gritan a los fans que están afuera de la casa mandando mensajes y poniendo audios con información para modificar el juego del resto de los participantes.

El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y está causando polémica.

Ese Pérez mandaba corazones en el exilio después de eso la jefa les dijo que se metieran a la cabaña #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/yuIbx3O4zv — DeluxeCyher (@deluxecyher) August 25, 2026

Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García escuchan todos los mensajes de los fans de LCDLF

Los tres participantes de La Casa de los Famosos México que se fueron al exilio están en una zona apartada de la casa principal y en el 24/7 se pudo observar que los tres creadores de contenido escucharon todos los mensajes de los fans.

Ese Pérez escuchó un carrito con una grabación en el que las amigas de Karina Torres le dicen a la influencer que Gema y Ese Pérez son unos colgados y que nadie los quiere, que una vez que toquen la placa se van a ir eliminados.

Le llevaron un carrito a Ese Pérez con el audio de la amiga de Karina, donde dice que le absorbe la energía a Karina.



Ese quedó Tieso con ese carrito JAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/hGiKTJWfZa — Javier Larrea (@soyjavier___) August 25, 2026

Aunque La Jefa los metió a la cabañita del exilio ya escucharon todo, ahora los fans están inquietos de que si Ese Pérez se salva regrese a la casa principal con esta información para tratar de salvarse en el juego.

El reality show está exponiendo nuevas dinámicas como EL Exilio para meter más contenido, pues los panelistas y la propia Galilea Montijo aseguran que la casa es un jugador más con estrategia que mueve el juego de todos los demás habitantes.

¿Qué pasó en la gala por la competencia del Líder?

El líder de la casa es Masad Altamimi, quien logró superar la prueba de la jefa y tras una intensa competencia él se quedó con el liderato.

Lo que implica que es inmune y permanecerá una semana más en el programa y nadie lo podrá nominar el miércoles. Además, se subió con Yahir a la suit del líder.

Por otra parte, el que no está soportando es Ese Pérez porque además de que lo mandaron al exilio se perdió la oportunidad de pelear por el liderato contra Masad.

Este martes se sabrán más detalles de todo lo que va a suceder con los exiliados, ya que Masad ganó el derecho de nominar a alguien directamente y ninguno de los del exilio entraban en la dinámica y terminó mandando a Gema Garoa a la placa de nominados.

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