Julio César Chávez: Sobreviví a mi propia batalla

El exboxeador Julio César Chávez decidió mostrar lo que durante años prefirió mantener lejos de los reflectores: no sólo al campeón que llenó estadios y conquistó títulos, sino al hombre que enfrentó adicciones, problemas familiares, excesos y caídas.

En Chávez vs. Chávez, serie documental de cinco episodios que llega a ViX el próximo 11 de septiembre, el expugilista revisita su historia sin esconder sus zonas más oscuras y convierte sus tropiezos en un mensaje para quienes atraviesan problemas similares.

“En este documental viene lo bueno y lo malo, lo mío”, afirmó Chávez en entrevista con La Razón. “Y lógicamente, pues yo no quería que se supiera lo malo y lo malo bueno. Pero mira, esto es una experiencia de vida, es una motivación para la nueva generación y también es una reflexión para los jóvenes”.

El ídolo del box considera que su historia demuestra que los sueños pueden alcanzarse, y que el éxito exige disciplina y capacidad para levantarse después de cada golpe.

Esa mirada hacia su pasado no siempre resultó sencilla. La producción, dirigida por Diego Enrique Osorno, lo llevó a encontrarse con episodios que incluso él no recordaba haber visto de esa manera.

“Diego Osorno me engañó, porque hay tantas cosas ahí que yo no había visto, que realmente sí me duelen”.

Uno de los momentos que más le incomodó fue escuchar nuevamente los señalamientos de su exesposa y madre de sus hijos sobre una supuesta violencia durante su relación. “Ahí donde sale la mamá de mis hijos y dice que yo la golpeaba, ¿me entiendes? Entonces, imagínate eso, que sea para toda la gente que sepa todo, ¿no? Y van a decir que soy un golpeador”, manifestó.

CUANDO uno tiene un sueño en la vida, se puede lograr. Se necesita mucha perseverancia, trabajo y disciplina, porque en el camino va a haber obstáculos, caídas y tropiezos, pero uno siempre se tiene que levantar JULIO CÉSAR CHÁVEZ, Excampeón mundial de boxeo



Chávez explicó que aquella etapa estuvo marcada por el proceso de divorcio y por una disputa económica. “Lo que pasa es que en ese entonces había mucho dinero de por medio porque nos estábamos divorciando. Eran millones y millones de pesos y tenían que inventar tantas cosas, de parte de la abogada de ella. Y al final le dejé todo. Gracias a Dios, pero mira, todo me regresó”, explicó el expugilista.

La parte más dolorosa de su historia es la que hoy utiliza para ayudar a otros. JC Chávez habló de las adicciones desde su experiencia personal y desde el trabajo que realiza actualmente en sus clínicas.

“Yo tengo clínicas de adicciones, me da tanta tristeza ver cómo me llega gente de Estados Unidos, personas que con una sola dosis de fentanilo llega toda psicótica, toda loca”, contó.

CHÁVEZ VS. CHÁVEZ

CUÁNDO: 10 de septiembre (Las Estrellas) y 11 de septiembre (ViX)

EPISODIOS: 5

DURACIÓN POR CAPÍTULO: 60 minutos.

DIRECCIÓN: Diego Enrique Osorno.

“Gracias a un programa de recuperación, ves al paciente y dices: Dios mío, ¿cómo? ¿Qué es eso que se tomó? Es una pastillita, ¿me entiendes? O un churro de marihuana, que ahora es sintético o le echan no sé qué; vienen todos psicóticos, todos mal”, añadió Julio César.

EL DATO: EL PRIMER episodio de la serie se transmitirá el 10 de septiembre por Las Estrellas y los cinco capítulos estarán disponibles en ViX a partir del 11 de septiembre.

Para Chávez, observar la recuperación de esas personas representa una de las mayores recompensas de esta nueva etapa. “En mis clínicas, cómo pasan las semanas, meses; cómo se van adentrando al programa de recuperación, se van recuperando. Cómo los padres de familia te dan las gracias y al final del camino los pacientes se recuperan y llegan a trabajar, llegan a estudiar y a ser gente de provecho de la sociedad”, destacó.

Su compromiso tiene además una razón familiar. “Ayudar a muchísima gente que tiene el problema que yo tuve, a salvar vidas, a poder ayudar a mis hijos, que tuvieron el mismo problema que yo. Y eso para mí ha sido muy importante en la vida, porque uno no quiere ver que sus hijos se mueran”, dijo.

El legendario boxeador también lanzó una crítica al rumbo que ha tomado actualmente este deporte, particularmente por la presencia de personas sin preparación suficiente en los cuadriláteros.

UN FOTOGRAMA del documental del exboxeador. ı Foto: ViX

“Ya hasta los youtubers, hasta los… cualquier, con todo respeto, cualquier gente se sube arriba al ring. Hasta que no pase un accidente, porque subirse a un ring no es fácil. Es un riesgo que corre uno, aunque sea con una careta. ¿Por qué? Porque no están preparados y ahí es donde puede venir un derrame cerebral. Esperemos que nunca pase”, advirtió.

Tras contar su historia en esta producción, Chávez tiene claro cuál es el siguiente paso. “Nada más hacer mi película, que quiero que la haga un artista muy famoso en Estados Unidos, que ya estamos en pláticas”, adelantó.

Lejos de los cinturones y las victorias, el excampeón sabe qué quiere dejar cuando ya no esté. “Cuando uno se va de esta vida, la gente te recuerda, no porque tengas tanto dinero, sino por el cariño y el afecto que te tenía. No hay dinero que compre la felicidad ni el cariño, ni el amor de todos los mexicanos”.