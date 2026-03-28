La actriz mexicana Melissa Barrera acaba de dar un paso trascendental en su carrera internacional, pues recientemente debutó en Broadway. La intérprete, que ha brillado en cine y televisión, es parte de la comedia musical Titanique, una extravagante reinterpretación del clásico cinematográfico Titanic.

La nacida en Monterrey representa a la comunidad latina en uno de los espacios más prestigiosos del teatro neoyorquino y del mundo, por lo que sus fans festejan este gran logro. En redes sociales circulan videos de una de las primeras funciones que tuvo, donde se le ve conmovida hasta las lágrimas; los clips se han hecho virales.

Melissa Barrera debuta en Broadway; se conmueve hasta las lágrimas

La actriz regiomontana de 35 años, Melissa Barrera, debutó recientemente en Broadway con la obra Titanique, donde asumió el papel de Rose, personaje icónico originalmente interpretado por Kate Winslet en la película de James Cameron.

La puesta en escena combina sátira, cultura pop y las canciones más emblemáticas de Céline Dion.

La primera función de Melissa Barrera fue recibida con entusiasmo por el público, que destacó su presencia escénica y capacidad vocal. El momento fue tan significativo que la actriz mexicana se conmovió hasta las lágrimas, consciente de la magnitud de estar en Broadway y del camino que ha tenido que recorrer para llegar ahí.

No puedo más de amor con Melissa Barrera emocionada hasta las lágrimas por su debut en Broadway. ¡Que sea el primer papel de muchos! 🍻 pic.twitter.com/xytcyyZUj1 — MacbethBath&Beyond (@iv_moony) March 28, 2026

Además, de los videos difundidos en redes sociales de su participación en Broadway, la propia Melissa Barrera compartió clips y fotografías de su debut.

“Es difícil poner en palabras la noche pasada, pero lo intentaré. Oficialmente hice mi debut en Broadway en el espectáculo más increíble con el grupo de personas más increíblemente talentoso", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Agregó que aún se siente emocionada por alcanzar este sueño: “Me desperté aún flotando, abrumada de amor y gratitud. Todo lo que he hecho en la vida me ha llevado a este momento, haciendo realidad mi sueño más grande. Uno de los mejores días de mi vida”.

Del mismo modo, Melissa Barrera agradeció el apoyo de sus amigos, familia y el público de Broadway. “Gracias a mi familia y a mis amigos que siempre están ahí para mí. ¡Gracias al público más increíble! ¡Wow! Qué noche tan perfecta. Quedará grabada en mi corazón y mente para siempre", continuó.

Para finalizar, invitó al público a asistir a las funciones de la obra musical Titanique.