Alejandro Gou, un mexicano en Broadway

Alejandro Gou atraviesa uno de los momentos más sólidos y determinantes de su trayectoria. Con 37 años dedicados al teatro, el productor mexicano no sólo mantiene una presencia constante en la cartelera nacional, sino que hoy juega en dos frentes de alto calibre: la producción local de gran formato —con Matilda como estandarte para 2026— y la llegada a México de los tours originales más exitosos de Broadway, entre ellos TINA – The Tina Turner Musical, espectáculo que se presentará por primera vez en el país.

El productor explica en entrevista con La Razón que su empresa opera bajo un esquema claramente definido. “Yo tengo dos áreas: una donde produzco los musicales desde cero, compro la licencia, elijo al equipo creativo y meto mano en todo, como en Matilda; y otra donde traigo los tours originales de Broadway, completos, tal como se presentan allá”, señala. En este segundo modelo se inscribe TINA, una producción que llega con elenco, escenografía, iluminación, orquesta en vivo y logística internacional. “Son 18 tráileres de equipo. Yo pongo el teatro, apoyo con algunos equipos que se requieran y me encargo de que el público viva la experiencia original”, detalla el productor.

El Dato: Matilda será protagonizada por Jaime Camil como Tronchatoro, Ricardo Margaleff y María Elisa Gallegos, entre otros.

El musical que narra la vida de la llamada Reina del Rock se presentará del 16 al 21 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1, con únicamente ocho funciones. Gou subraya el carácter irrepetible del montaje. “Es ahora o nunca. Es la obra original, en inglés, con subtítulos como en la ópera. No vuelve. El público no tiene que viajar a Nueva York ni gastar en hoteles, yo se lo traigo”, afirma. La producción recorre el ascenso de Tina Turner desde sus orígenes hasta convertirse en un ícono global, acompañada por sus grandes éxitos y una puesta en escena de alto impacto.

El riesgo financiero es alto, pero forma parte de su filosofía. “Claro que es un voladote, pero ya sabemos qué le gusta al público y apostamos por calidad. No estamos inventando”, sostiene. Incluso compara la accesibilidad del espectáculo frente a otros grandes fenómenos masivos: “Los boletos cuestan ni 10 por ciento de lo que vale ver a Bad Bunny”, comenta entre risas el empresario.

En paralelo, Matilda ocupa un lugar especial dentro de su carrera. Para Gou no se trata sólo de un éxito comercial, sino de una misión personal. “Mi sueño hoy es que Matilda sea la mejor del mundo”, asegura. El montaje representa su apuesta más clara por demostrar que en México se puede producir teatro musical con estándares internacionales, identidad propia y ambición artística.

Escena del espectáculo TINA – The Tina Turner Musical ı Foto: Especial

El 2025 también marcó su consolidación como productor en Estados Unidos. Chess, uno de los títulos más fuertes de la temporada en Broadway, podría llevarlo incluso a los Premios Tony. “Sería un sueño que un mexicano gane un Tony. Yo no estaría solo, hay muchos productores, pero estar ahí ya es histórico”, dice emocionado.

A pesar de su expansión internacional, Gou mantiene claro su eje creativo. “México es donde produzco. Aquí tomo las decisiones, aquí arriesgo”, afirma. Con cerca de 10 producciones en un solo año, cuatro teatros bajo su gestión y una agenda que incluye musicales, teatro de carpa, conciertos y espectáculos familiares, el productor lanza una advertencia: “En México se hace muy buen teatro, pero cada vez hay menos productores. Hay teatros vacíos. Lo que hacen falta son contenidos y quienes se atrevan a hacerlos”.

Más Mentiras All Stars. El responsable de obras como Spamalot, Lagunilla mi barrio y Vaselina resaltó que seguirán más sorpresas en el multiverso de Mentiras el musical. “Mentiras All Stars fue la mega cereza del pastel este año, pero no se acaba, en 2026 seguiremos con más funciones y más sorpresas en el elenco de esta variante”, concluye.