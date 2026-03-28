Alejandra Guzmán rompe la placa conmemorativa de Malinche | VIDEO

El musical Malinche, creado por Nacho Cano, se convirtió en tendencia en redes sociales, y no por ser una obra destacada, sino por un accidente protagonizado por Alejandra Guzmán. La cantante de “Eternamente Bella” asistió al aniversario por el primer año de la producción como madrina de la celebración.

Todo transcurría con normalidad hasta que la intérprete rompió accidentalmente la placa conmemorativa durante la ceremonia en el Frontón México. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

Alejandra Guzmán rompe la placa conmemorativa de Malinche

La noche del 27 de marzo, Alejandra Guzmán subió al escenario del Frontón México para felicitar al elenco y al director del musical de Malinche, pues asistió como madrina en el marco de la celebración del primer año de temporada en México de la obra.

“Es un honor, es mi primera develación de placa, gracias Nacho, gracias a todo el elenco, que brille y qué felicidad muy grande”, se oye decir a la intérprete antes de retirar la tela que cubría la placa. Sin embargo, al hacerlo con demasiada fuerza, la pieza cayó al suelo y se desprendió del marco, provocando sorpresa entre los asistentes.

Incluso la propia Alejandra Guzmán tuvo una reacción de impresión bastante espontánea, misma que causó diversión entre sus fans. “¿No he roto nada, verdad?“, dijo la cantante.

Nacho Cano también reaccionó con humor al incidente de la rockera con la placa conmemorativa de Malinche. “Está bien, un aplauso para Alejandra, de ahora en adelante ya no le llamarán los artistas para entregar la placa”, dijo entre risas, mientras abrazaba a la cantante.

El evento también contó con invitados como Paco Palencia, Benny Ibarra y Mónica Noguera, quienes acompañaron la celebración de un año de temporada del musical.

Más tarde, Alejandra Guzmán compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparece junto a Nacho Cano, agradeciéndole hacerla “parte de un día tan importante” para el español.

En el clip, el artista abraza a la rockera y dice “aquí con la más grande de México, la más fuerte”. Su cercanía y amistad es más que evidente, y fue celebrada por los fans de ambos en redes sociales.