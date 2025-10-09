Hospitalizan a Alejandra Guzmán y se somete a cirugía ¿Cuál es su estado de salud?

La cantante Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia y se tuvo que someter a una cirugía en la espalda, por lo que la hija de Silvia Pinal estaría internada desde el pasado martes 7 de octubre.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, la cantante fue operada de la columna vertebral y se dice que la cirugía fue delicada, pero exitosa, por lo que la artista se estaría recuperando.

Hasta el momento ni la cantante ni su equipo han dado declaraciones sobre la operación a la que se sometió la famosa.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Aunque no se sabe exactamente, se prevé que Alejandra Guzmán esté bien, ya que según los datos la cirugía fue exitosa.

Alejandra Guzmán y sus problemas de salud

Esta no es la primera vez que la cantante está en el hospital para atender sus enfermedades, ya que desde hace años la famosa ha tenido que lidiar con complicaciones de cirugías estéticas previas y un diagnóstico de hipertensión.

Sobre las intervenciones estéticas es en las que más ha tenido complicaciones, sobre todo en los glúteos, ya que hace años ella se inyectó sustancias que actualmente le están cobrando factura.

Sin embargo, la intérprete de “Eternamente bella”, ya estuvo en el hospital en meses pasados, pues en julio pasado estuvo ingresada y hasta tuvo que cancelar algunas fechas de sus shows para poder atender su salud.

“Está aprovechando todo este año para arreglar todos los temas de salud y el 2026 ya empezarlo sana y con todo”, señaló sobre el motivo por el que se encuentra de regreso en el nosocomio y señaló: “Bueno, es lo que nos dijeron, ¿eh? Que estaba por una hernia hospitalizada. Ojalá que no, ojalá esté bien”, expresó La Chocho en el programa de Ventaneando del pasado mes de julio.