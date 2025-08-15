Aseguran que Alejandra Guzmán está hospitalizada, ¿Cuál es su estado de salud?

El programa de espectáculos Ventaneando dio a conocer que la cantante Alejandra Guzmán se encuentra hospitalizada, a pesar de que los integrantes de su círculo familiar no han comentado respecto a la supuesta recaída de la artista.

Fue en los primeros minutos del programa de Azteca Uno que Jimena Pérez ‘La Choco’ informó que Alejandra Guzmán se encuentra hospitalizada para someterse a una nueva operación, después de ser intervenida el pasado 18 de julio.

Concierto de Alejandra Guzmán ı Foto: IG: @laguzmanmx

“Está aprovechando todo este año para arreglar todos los temas de salud y el 2026 ya empezarlo sana y con todo”, señaló sobre el motivo por el que se encuentra de regreso en el nosocomio y señaló: “Bueno, es lo que nos dijeron, ¿eh? Que estaba por una hernia hospitalizada. Ojalá que no, ojalá esté bien”, expresó.

Hasta ahora, los comunicadores no brindaron más detalles además de que al parecer, la nueva cirugía de la cantante de ‘Eternamente Bella’ tiene que ver con una hernia. Asimismo, se desconoce el estado de salud de la Reina del Rock.

La salud de Alejandra Guzmán

Fue el pasado 24 de julio que Alejandra Guzmán anunció la reprogramación de los conciertos del Brilla Tour este 2025 por haberse sometido a un procedimiento de salud del cual ha tenido que recuperarse con mucho reposo.

"Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte“, comentó en ese entonces en sus redes sociales.

Por su parte, en redes sociales han mostrado apoyo a la personalidad, quien se ha mostrado transparente al hablar de su vida privada y su estado de salud.

Al parecer, esta nueva hospitalización de Alejandra Guzmán, que no está del todo confirmada por fuentes oficiales, es solo una parada de la artista para recuperar su salud por completo y llegar al 2026 renovada.