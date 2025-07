Recientemente Frida Sofía reapareció públicamente en redes sociales para recordar a su hermana, Natasha Moctezuma, en lo que habría sido su cumpleaños número 26. La hija de la cantante Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma dedicó un mensaje lleno de amor y nostalgia a la joven que falleció en septiembre de 2023, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de problemas pulmonares y epilepsia.

Natasha, quien vivía en Nueva York, EU, junto a su abuela materna para recibir tratamiento médico especializado, murió a los 24 años. Desde entonces, Frida Sofía ha mantenido vivo su recuerdo, sobre todo en fechas significativas. Así como en 2023 le escribió por su cumpleaños, este año lo volvió a hacer, en un gesto que conmovió a sus seguidores.

Frida Sofía reaparece con emotivo mensaje dedicado a una persona muy especial ¿Su mamá?

En su historia de Instagram, la influencer Frida Sofía compartió un mensaje sencillo pero profundo, reafirmando el vínculo eterno con su hermana.

En publicaciones anteriores, había expresado frases como: “Verte crecer y ver en la mujer que te has convertido me quita el aliento. Hermosa, me has enseñado tanto de la vida… Eres mi persona favorita de todo el universo”.

Y añadió con ternura: “Eres la más fuerte, la más inteligente, la más generosa y tienes un corazón tan, pero tan grande y lleno de amor puro. Te admiro por ser tan noble y por siempre estar a mi lado. Por escucharme y por jamás juzgarme… eres mi fuerza y es un honor y regalo de Dios tenerte como mi hermana. Te amo, champiñona”.

La familia paterna de Frida Sofía, los Moctezuma, también ha sido un pilar importante en su vida, pese a la distancia con el entorno materno de la Dinastía Pinal. El padre de Natasha, Pablo Moctezuma, y su esposa Beatriz Pasquel, siempre mostraron cercanía con ambas hijas, sobre todo durante los momentos más difíciles.

En 2019, Frida también pidió oraciones públicas por la salud de su hermana, escribiendo: “¡Eres una guerrera! Hoy termina una etapa y empieza otra mejor. Les pido una oración para que mi hermana Natasha salga bien y para que su recuperación sea rápida y para que ella se sienta bien”.

Aunque ya no comparte tantas imágenes personales, el perfil de Frida Sofía mantiene como constante el amor hacia Natasha, como si cada palabra escrita fuera una canción silenciosa titulada “Te extraño”, sin álbum, sin tour, pero con toda la fuerza emocional de una familia que no olvida.