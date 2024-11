Frida Sofía llora devastada la muerte de Silvia Pinal: ‘Estoy eternamente agradecida’ | VIDEO

La muerte de Silvia Pinal tiene devastado a todo el mundo, en especial a sus seres queridos cercanos, en especial su nieta Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quien no pudo contener las lágrimas por la pérdida de la legendaria actriz.

A través de sus redes sociales, Frida Sofía reaccionó al deceso de su abuela Silvia Pinal, a través de un emotivo video en el que se dejó ver muy afectada y siendo carcomida por el dolor, pues le pesa el sentimiento de que nunca más podrá ver a su querida matriarca.

Además, de estar devastada, en el video Frida Sofia dijo estar agradecida por todo lo que le Silvia Pinal le dio en vida, pero remarcó que la nonagenaria famosa que ya merecía descansar.

Asimismo, Frida Sofía señaló que en estos momentos de pena que vuelven a su familia, se dio cuenta que la vida es muy frágil, pero aún así dijo estar agradecida de que tuvo la oportunidad de poder despedirse de su abuela.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio”, señaló ahogada entre sus lágrimas la nieta de Silvia Pinal.

Tu ausencia me dolerá por siempre, pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante, y mientras vivas en mi corazón, siempre podré sentir que sigues conmigo. Te amaré por siempre mamá. Descansa en Paz Silvia Pinal. 🤍✨🕊️ pic.twitter.com/p2BPcaYfSY — Sylvia Pasquel (@sylviapasquel) November 29, 2024

Asimismo, Frida Sofía afirmó que su abuelita podrá reencontrarse con su hija Viridiana, quien murió muy joven en un accidente de auto, y también con Natasha, la hermana de Frida Sofia que murió hace unos años.

“Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera Viri, su hija, que la espera su hija Natasha para recibirla como la reina que es”, apuntó Frida Sofía.