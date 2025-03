Marcha Emo CDMX 20 años después: ¿Cuándo y dónde es? ¿Irán los punks?

Si quieres darte un descanso de la vida adulta, no te puedes perder el histórico regreso de la Marcha EMO a la Ciudad de México.

Conoce el horario, día y el recorrido de la tribu para hacer resurgir este magno evento, 20 años después de la épica batalla en la Glorieta de Insurgentes contra los punks.

Esta manifestación se remonta a 2008, cuando la comunidad Emo se enfrentó a los punketos en un evento memorable, ya parte de la historia mexicana. Incluso fue necesario que intervinieran elementos de seguridad de la Ciudad de México.

Y cómo olvidar a los Hare Krishna, quienes, con su alma pacífica, ayudaron a calmar los ánimos y terminar el conflicto entre estas dos tribus urbanas.

¿Todavía existen los emos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Regresaran para ver a My Chemical Romance ? Ya está lista la Memegrafía para que recuerden con nostalgia esta moda de mediados de los 2000s. pic.twitter.com/xcBsXgIc1a — Memegrafías (@memegrafias) June 13, 2022

Aunque la primera marcha fue marcada por enfrentamientos, este año la convocatoria será pacífica y busca reunir a los fanáticos de ese subgénero musical que creció con plataformas como MySpace y Messenger.

Organizada a través de redes sociales por la usuaria Any Scene, la Marcha EMO promete ser una reunión nostálgica donde puedes compartir tus mejores anécdotas o recordar temas que marcaron a toda una generación como “Nobody’s Home”, de Avril Lavigne; “Misery Business”, de Paramore; o “I Write Sins Not Tragedies” del mítico grupo Panic! At The Disco.

Desempolva tu playera de My Chemical Romance o de Avril Lavigne y revive tu adolescencia.

¿Dónde y cuándo será la Marcha EMO 2025?

Ser emo es lo de hoy. pic.twitter.com/zjY75ufhJp — The Top Comics (@TheTopComics) March 3, 2024

La emblemática marcha EMO regresa a la Ciudad de México el 15 de marzo, con un recorrido desde el Palacio de Bellas Artes hasta la Glorieta de Insurgentes.

La cita será a las 13:00 horas y la entrada es libre. Asiste con mucha actitud y no te olvides de usar bloqueador solar y de hidratarte bien para evitar desmayos.