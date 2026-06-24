Monedas infinitas: el sistema me obliga a arrasar el apocalipsis, ¿dónde ver la serie animada?

Monedas infinitas: el sistema me obliga a arrasar el apocalipsis, también conocida como Dinero Infinito: Compré el Apocalipsis

Monedas infinitas: el sistema me obliga a arrasar el apocalipsis, también conocida como Dinero Infinito: Compré el Apocalipsis es una serie animada que ha ganado popularidad en los últimos días.

Descubre de qué trata y dónde puedes verla.

¿De qué trata Monedas infinitas: el sistema me obliga a arrasar el apocalipsis?

Félix es un joven que tres años atrás era rico y poderoso, pero ahora tiene un estilo de vida modesto. Ama a su novia Sarah, sin embargo, ella se aprovecha de él y lo estafa con 70 mil monedas. Además, el protagonista descubre de la peor manera que su ahora expareja le ha sido infiel con Harry.

Justo al inicio del apocalipsis, Félix activa un sistema con Z-Coins infinitas, por lo que obtiene una riqueza ilimitada que le ayudará a dominar el fin del mundo.

Monedas infinitas: el sistema me obliga a arrasar el apocalipsis ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Monedas infinitas: el sistema me obliga a arrasar el apocalipsis o Dinero Infinito: Compré el Apocalipsis, ¿dónde ver la serie animada?

Monedas infinitas: el sistema me obliga a arrasar el apocalipsis, una historia muy similar a Dinero Infinito: Compré el Apocalipsis, es una serie animada en formato horizontal que forma parte del catálogo de ReelShort.

La puedes ver tanto desde la página web ReelShort como mediante su aplicación móvil, disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros nueve capítulos, de los 55 que conforman la serie, están disponibles de forma gratuita.

Aunque anteriormente la serie fue creada originalmente en chino, ReelShort publicó una versión con subtítulos en español.

Otra opción es TikTok, donde puedes encontrar Dinero Infinito: Compré el Apocalipsis con audio doblado al español.

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