Con esta canción, Cristy, la mamá de Christian Nodal debutó como cantante | VIDEO

Esta es la letra

La madre de Christian Nodal, Cristy Nodal, sorprendió al público al lanzar su primer sencillo titulado “Regalo de Luna”. Usuarios de redes sociales y fans del intérprete de “No te contaron mal” aseguran que la pieza que mezcla cuerdas y acordeón con toques de tango, una clara referencia a Argentina, país de origen de Cazzu y su hija con el cantante.

Además, el estreno del tema coincidió con el cumpleaños número tres de Inti, lo que llevó a usuarios a asegurar que la canción está dedicada a la niña. En el videoclip destacan juguetes de madera, muñecas y soles, relacionados con el nombre de la pequeña, que en quechua significa Sol.

Conoce la letra completa de la canción de Cristy Nodal y el video oficial en La Razón de México.

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¿Cuál es la letra de la canción ‘Regalo de Luna’ de Cristy Nodal?

Qué bonita está mi niña

Dije al cielo y prometí que a la rosa de mi vida

Que Dios puso en mis manos, yo la haría siempre feliz

Ay, qué linda muñequita

Dios del cielo me mandó mi presente, mi futuro

Lo mejor que me ha pasado

Eres tú, mi bella flor

Y cuando mis ojos te miraron por primera vez supe entonces que era sólo para mí

Ay, qué hermosa vocecita la luna me regaló

Con tu canto pequeñita le das luz a mi vida, mi pajarito del amor

Cómo has crecido, pequeñita

La promesa yo cumplí y aquí me tienes en tu día

Mirándote a los ojos. Sé que hoy eres feliz

Esta luna y las estrellas

Están todas para ti y en mi canto

Solo te quiero decir, ay, ay, qué bonita está mi niña

Video oficial de la canción de Cristy, la mamá de Christian Nodal

A continuación, te compartimos el video oficial de la canción debut de Cristy Nodal, titulada “Regalo de Luna”. El clip fue publicado el 14 de septiembre en YouTube y actualmente tiene 361 mil 199 reproducciones.

La producción estuvo a cargo de su esposo, Jaime González (padre de Christian Nodal), bajo el sello discográfico JG Music.

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