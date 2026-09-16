Con esta canción, Cristy, la mamá de Christian Nodal debutó como cantante | VIDEO

La madre de Christian Nodal, Cristy Nodal, sorprendió al público al lanzar su primer sencillo titulado “Regalo de Luna”. Usuarios de redes sociales y fans del intérprete de “No te contaron mal” aseguran que la pieza que mezcla cuerdas y acordeón con toques de tango, una clara referencia a Argentina, país de origen de Cazzu y su hija con el cantante.
Además, el estreno del tema coincidió con el cumpleaños número tres de Inti, lo que llevó a usuarios a asegurar que la canción está dedicada a la niña. En el videoclip destacan juguetes de madera, muñecas y soles, relacionados con el nombre de la pequeña, que en quechua significa Sol.
Conoce la letra completa de la canción de Cristy Nodal y el video oficial en La Razón de México.
¿Cuál es la letra de la canción ‘Regalo de Luna’ de Cristy Nodal?
Qué bonita está mi niña
Dije al cielo y prometí que a la rosa de mi vida
Que Dios puso en mis manos, yo la haría siempre feliz
Ay, qué linda muñequita
Dios del cielo me mandó mi presente, mi futuro
Lo mejor que me ha pasado
Eres tú, mi bella flor
Y cuando mis ojos te miraron por primera vez supe entonces que era sólo para mí
Ay, qué hermosa vocecita la luna me regaló
Con tu canto pequeñita le das luz a mi vida, mi pajarito del amor
Cómo has crecido, pequeñita
La promesa yo cumplí y aquí me tienes en tu día
Mirándote a los ojos. Sé que hoy eres feliz
Esta luna y las estrellas
Están todas para ti y en mi canto
Solo te quiero decir, ay, ay, qué bonita está mi niña
Video oficial de la canción de Cristy, la mamá de Christian Nodal
A continuación, te compartimos el video oficial de la canción debut de Cristy Nodal, titulada “Regalo de Luna”. El clip fue publicado el 14 de septiembre en YouTube y actualmente tiene 361 mil 199 reproducciones.
La producción estuvo a cargo de su esposo, Jaime González (padre de Christian Nodal), bajo el sello discográfico JG Music.
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