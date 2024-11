Aseguran que Cristy, mamá de Christian Nodal, detesta a Ángela Aguilar y prefiere a Cazzu

Aseguran que la mamá de Christian Nodal no soporta a Ángela Aguilar y prefiere a Cazzu

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal no deja de generar polémica, pues tras las declaraciones recientes de Cazzu, el público se ha tornado en contra de ‘la pareja más odiada de México'. Esto ya que añora señalan al ‘Forajido’ por haber sido infiel a la mujer que le dio a su primera hija, a quien además, no ha visto más que dos veces desde que se separó de la argentina.

De acuerdo con lo que señalan en Chisme No Like, Cristy Aguilar estaría furiosa contra Ángela Aguilar después de que en sus recientes declaraciones, la cantante de regional mexicano haya echado más leña al fuego al asegurar que llevaba meses de relación con Christian Nodal antes de anunciarlo, lo que provocó que Cazzu declarara que ella no estaba enterada de ello.

¿La mamá de Christian Nodal no soporta a Ángela Aguilar?

Los conductores del programa Chisme No Like reportaron que la relación de la más joven de los Aguilar es bastante complicada con su suegra, Cristy Nodal, quien no está muy conforme con la relación actual de su hijo, ya que ella prefiere a la anterior pareja del cantante y madre de su nieta.

El conductor del programa, Javier Ceriani, señaló que Cristy ‘no soporta’ a Ángela y que no quiere verla en su fiesta de cumpleaños: “Ángela perdió mucho con su familia Aguilar, pero más con la familia Nodal. Cristy Nodal, la mamá de Nodal, detesta profundamente a Ángela Aguilar, tiene más afinidad con Cazzu”.

Además, mencionó “Cristy Nodal detesta profundamente a Ángela Aguilar… Si llega Ángela Aguilar en el avión privado y Cristy se toma tres tequilas, la guerra que se puede armar en el rancho grande, y le canta la las 40 a Ángela Aguilar por haber hecho esa entrevista americana de mier** que les cagó todo el plan que tenían con Cazzu… se va a armar la de Dios esta noche".

“Ángela no vayas al cumpleaños de tu suegra, te recomiendo que no te subas al avión privado de Nodal, deja que él vaya al cumpleaños de su madre, que la familia festeje en paz”, expresó.

Cabe mencionar que la madre de Christian Nodal sí ha dejado ver que está molesta con la familia Aguilar, pues cuando su hijo fue hospitalizado de emergencia por un problema en el estómago, la mujer salió en defensa de su hijo al pedirle directamente a Pepe Aguilar que le cuidara bien a su hijo en vez de seguir alimentando polémicas, cosa que hizo Ángela Aguilar con su reciente entrevista.