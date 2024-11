Critican a Gustavo Dudamel por colaborar con Ángela Aguilar: ‘se me cayó un ídolo’ | VIDEO

Tal parece ser que la carrera de Ángela Aguilar se está desplomando, sin importar los hitos que pueda tener artísticamente, y que además va a embarrar para mal a todas aquellas personas que hagan alguna colaboración con ella, pues ahora los fans y haters de la nepo baby de Pepe Aguilar criticaron duramente al célebre director de orquesta Gustavo Dudamel porque invitó a la esposa de Nodal a cantar durante una de las presentaciones de Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, la cual dirige.

Esto ocurre luego de que Nodal, presuntamente obligado por su suegro Pepe Aguilar, salió a hacer un live en el que defendió a Ángela de los señalamientos que hizo Cazzu, los cuales exhibieron a la pareja como una dupla de personas mentirosas e infieles. Esto porque la argentina reveló que ella no sabía que su ex y la nepo baby eran pareja, como ella había afirmado, y que se enteró de su relación cuando vio que la presumieron en las redes.

En ese live, en el que además Nodal se confundió por los nervios y dijo que Cazzu era su esposa, el cantante de rancheras confesó que le pidió a su ex que le dijera al mundo que él no era un infiel; no obstante, la famosa se negó a hacerlo porque no podía confirmar que eso fuera verdad… lo cual al poco tiempo resultó que, en efecto, le pusieron el cuero.

“Yo le pedí: ‘Oye puedes decir que yo nunca fui infiel porque la gente está hablando mierdas’. Me dijo: ‘No, no, no, porque yo no estoy segura de eso’ y eso fue, le dije: ‘ok’”, dijo Nodal.

Ángela Aguilar canta con Gustavo Dudamel

Ahora, este fin de semana el director de orquesta y compositor venezolano Gustavo Dudamel sorprendió a todo su publico chicano, al pueblo de México y a toda Latinoamérica unida, al subir al escenario a Ángela Aguilar para cantar al son de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Los hechos ocurrieron durante un evento especial de Día de Muertos y, específicamente, Ángela Aguilar subió a cantar “La Llorona”, canción de temporada del cancionero mexicano que la nepo baby le ha arruinado a muchos, mientras que otros afirman que el hecho de que salga por sus labios estadounidenses es un acto de apropiación cultural.

En los videos que circulan en redes del hecho se puede ver que Ángela Aguilar subió al escenario bastante nerviosa, pues cantar con una orquesta de la talla de la filarmónica de Los Ángeles es algo que no había hecho y ese momento se convertía en un hito en su carrera. Lamentablemente, los fans no pensaron lo mismo, pues sienten desprecio hacia ella por toda la polémica de la infidelidad a Cazzu.

Por ello, la gente no tardo en criticar a la cantante y además también le dijeron de cosas a Gustavo Dudamel por su selección de voz invitada para representar una tradición tan significativa para el pueblo de México.

“Pésima elección, hay muchísimo talento en México, en fin...”, “Habiendo tantas mejores voces en México”, “Terrible momento para escoger a Ángela Panini”, “Se me cayó un ídolo”, “¿Tú también eres infiel, Gustavo?”, “no volveré a ir a un concierto de Dudamel” y “ayunó la amante esposa”, les dijeron.