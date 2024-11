Cambian las páginas de Wikipedia de Nodal y Ángela Aguilar y les ponen ‘infiel’ y ‘roba maridos’ | FOTOS

La vida de Christian Nodal y su amante convertida en esposa Ángela Aguilar están cambiando para mal, pues Cazzu destruyó la poca reputación que la pareja de cantantes de rancheras tenía al salir a contar su verdad respecto a que se enteró de su relación al igual que el resto del mundo: las redes sociales. Los fans estallaron en furia y están haciendo todo lo posible por que los maridos paguen, por lo que ahora modificaron sus respectivas páginas de Wikipedia para ponerles sus verdades.

Y es que en su entrevista, Cazzu contó que ella sospechaba que había una tercera persona en su relación con Nodal por lo que “existió la pregunta de: ‘¿Hay alguien más?”, pero el ranchero tuvo miedo de decirle la verdad.

Nunca creí que existiría una parejita más miserable que Karla Panini Y Américo hasta que conocí a Ángela Aguilar y Christian Nodal… Al final mi Belinda siempre tuvo razón.



👏🏻 Cazzu por hablar con elegancia y respeto para quienes no merecen

N A D A

pic.twitter.com/aUJREUKg73 — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) October 31, 2024

Tras ello, Nodal quiso salir a limpiar el nombre de su esposa, pero le salió el tiro por la culata, pues quedó exhibido como el “poco hombre” infiel que es: “Yo le informé a ella... le dije ‘Oye, Julieta, hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien, quiero empezar a salir con alguien y es bastante público, entonces no quiero que se enreden las cosas’. Ahí están los mensajes, se le hizo saber a ella, ‘Hey, Julieta, estoy saliendo con alguien más, saquemos un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas’... después Ángela y yo decidimos casarnos”,

“Yo se lo dije: ‘ya no siento amor, se terminó’, pero para que pasen esas cosas la responsabilidad es de dos, una relación es de dos, los dos somos responsables de lo que haya pasado. Yo tengo los mensajes de Julieta, incluso me dijo ‘puedes decir eso’, yo nunca he organizado giras de medios para hablar de una pareja”, remarcó Nodal.

Las nuevas biografías de Nodal y Ángela Aguilar

La biografía de Nodal

Ahora, los fans decidieron atacar a Nodal y a Ángela Aguilar alterando sus biografías en Wikipedia. En el caso del primero, le pusieron que también era conocido como “El Golfo de México” y que era un infiel.

Por su parte, a Ángela Aguilar, nepo baby de Pepe Aguilar que acaba de sacar una barbie de Día de Muertos bien fea, le pusieron en la descripción que era una “roba maridos”.