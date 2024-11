Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar y niega haber sido infiel a Cazzu| VIDEO

Christian Nodal ha realizado un directo en el que aclaró lo sucedido en relación a la supuesta infidelidad que habría cometido el artista en contra de Cazzu, asegurando que Ángela Aguilar ‘jamás fue su amante'.

El cantante de regional mexicano ha reaccionado de este modo a las declaraciones de Cazzu, pues la trapera argentina reaccionó a las declaraciones de Ángela Aguilar donde aseguraba que la mujer estaba consciente de su relación con Nodal.

El cantante dejó claro que “ha dado todo” para que su hija este bien y está “sorprendido” de que su ex pareja dijera que él le fue infiel con su ahora esposa.

Ángela Aguilar revela cómo inició su romance Nodal ¿durante el ambarazo de Cazzu?

¿Qué dijo Nodal sobre la ‘infidelidad’ a Cazzu?

El cantante asegura que él nunca engañó a Cazzu y que al momento de lanzar el comunicado, él lo solicitó porque le dijo a la cantante “voy a salir con alguien” y que al saber que sería “bastante público", no quería que las cosas se enredaran.

“Yo se lo dije, ya no siento amor, ya se terminó [...] que haya habido un tercero en la relación, eso nunca", señaló y dijo que si alguien quería seguir molestando con la situación, podría hacerlo..

Aseguró que le tomó por sorpresa que su ex diera declaraciones negativas que dejaban mal parada a su relación, al asegurar: “quedo sorprendido, yo (pensé que) estaba en la misma página, que se terminaba lo nuestro, le parezca a mi ex o no, decidí estar con alguien más y ya está“, sentenció.

Ósea que la esposa de Nodal si puede hablar del tema y contar una versión hablando de sentimientos y situaciones ajenas y Cazzu no puede hablar por PRIMERA VEZ !!!

Hazme el favor!!!! No tiene vergüenza la parejita.



Cazzu habló como toda una dama 👏🏻🫶🏻.

pic.twitter.com/C82GYo0L1e — ✨𝕁𝕒𝕫𝕫💫🫧xOxO🫧 (@JazelvGl) November 1, 2024

“Como hombre jamás haría eso. Me da mucha tristeza estar otra vez en esta posición", señaló.

Incluso, aseguró que decidió terminar la relación porque ya no sentía amor por su ex pareja, además de señalar que le pidió a Cazzu que saliera a aclarar el tema y decir que él no le fue infiel, ante lo que ella le habría respondido que como no tenía esa certeza, no lo aclararía.

Durante el directo, el artista lucía visiblemente molesto por la situación y bebía constantemente, además de dejarse ver algo nervioso por tener que dar estas declaraciones de nueva cuenta.

Perro Nodal, quería que Cazzu le hablara para aclarar las cosas? El muy perro no le hablo para decirle de su relación con la otra no que se iba a casar… su esposa ya se enojó porque le dejaron como una mentirosa y es lo que es y siempre será



pic.twitter.com/xXgaoj9s5c — 🦋Mαяιαηe (@mariianee_e) November 1, 2024

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar

El cantante incluso menciona que él y Ángela Aguilar se burlan de las cosas que leen en redes sociales. Además, aseguró que su pareja ha sido ‘un mujerón' y que incluso lo ha ayudado en aspectos de su vida.

Nodal agregó, “mi esposa jamás fue mi amante, solo hubo una conversación cuando la invité al Foro Sol", asegurando que no habían hablado en mucho tiempo y que fue entonces cuando recomendaron.

“Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra”, sentenció Christian Nodal, dejando en claro que no estaba de acuerdo con todo lo que se dice ahora de Ángela Aguilar a partir de las declaraciones de Cazzu.