La impactante declaración de Cazzu que revive el odio contra Ángela Aguilar en redes

Las nuevas declaraciones de Cazzu en las que revela que ella no sabía de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha desatado nuevamente una serie de comentarios en contra de los cantantes de regional mexicano.

La cantante argentina había guardado silencio durante un buen rato, pues fue hace cinco meses que se anunció su separación con Christian Nodal y a las pocas semanas, el artista ya estaba con Ángela Aguilar.

Sin embargo, han sido las recientes declaraciones de la hija de Pepe Aguilar las que han hecho que Cazzu decida no callar más y dejar claro cómo fue para ella enterarse de la relación del padre de su hija.

¿Qué dijo Cazzu de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Cazzu aseguró que quería dar su lado de la historia, pues uno de los involucrados (Ángela Aguilar), quiso insinuar que ella había ‘formado parte’ del plan de la pareja y sabía que estaban en una relación.

“Me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira”, aseguró. Además, mencionó, “yo jamás sería capaz de un plan tan retorcido como este".

Mencionó que la gravedad viene de que las declaraciones son “de los protagonistas” y asegura que sufrió mucho, pues “su vida cambió de la noche a la mañana" y fue muy complicado el reconstruir su vida.

#ÚltimaHora | ESPECTÁCULOS



Cazzu rompe el silencio y habla por primera vez en exclusiva para PLP sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

"Se dijo que no se rompió ningun corazón, que nadie sufrió y yo sufrí muchísimo. Lloré con inti en brazos, sentía el corazón destrozado"

“No tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mi cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto", aseguró.

Menciona que hizo la pregunta ‘hay alguien más' y que la respuesta fue que no. “Pensé que no era, resultó que sí“, dijo sobre cuando se enteró de la relación de su ex con Aguilar.

Cazzu hizo referencia directa a las declaraciones de Ángela Aguilar, quien mencionó que nadie había salido herida de la relación de la cantante con Christian Nodal.

“Se dijo que no se rompió ningún corazón, que nadie sufrió y yo sufrí muchísimo", señaló la intérprete de ‘Glock’.

La famosa aseguró que se sintió forzada a hablar sobre la situación, pues no solo respetó de manera pública a su ex y su nueva pareja, sino que también en lo privado.

