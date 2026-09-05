¿Ángela Aguilar se limpia la mano tras saludar a trabajadora?, su actitud causa debate en redes | VIDEO

Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal asistieron a los Premios Juventud en Marbella, España, donde desfilaron por la alfombra roja del evento. Sin embargo, recientemente se difundió un video que ha generado un intenso debate en redes sociales.

En las imágenes, la cantante saluda a una trabajadora y, segundos después, realiza un gesto que muchos interpretaron como si se limpiara la mano. El clip fue publicado en TikTok y generó opiniones encontradas, pues algunos usuarios señalan que sólo posó para las cámaras, mientras otros aseguran que fue despectiva.

¿Ángela Aguilar se limpia la mano tras saludar a trabajadora?, su actitud causa debate en redes sociales. Este es el VIDEO

El polémico clip muestra a Ángela Aguilar llegando a los Premios Juventud, este año realizados en España, junto a Christian Nodal. Tras tocar el brazo de una trabajadora de la alfombra roja a forma de saludo, la cantante de “Qué Agonía” colocó su mano en la cadera, lo que algunos usuarios interpretaron como un intento de limpiarse.

Para varios internautas, este gesto confirma una actitud de desdén que, aseguran, la intérprete ha repetido en otras ocasiones. Sin embargo, otros usuarios defendieron a la artista y señalaron que simplemente acomodó su postura para posar frente a las cámaras.

La polémica se intensificó porque no es la primera vez que Ángela Aguilar enfrenta críticas por su comportamiento en público. Usuarios afirman que en otras ocasiones se ha limpiado la mano tras saludar a sus fans e incluso a su propio padre, Pepe Aguilar.

Algunos comentarios en TikTok fueron:

“Y se limpió la mano en su vestido después de que la tocara”

“Es mentira, sí la saludo bien”

“Las personas traen las manos sudorosas, me parece perfecto lo que hace”

“Las caras que hace”

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