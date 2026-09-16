Muerte de influencer James Wehr con modelo ‘Lexi’ Kramer destapa presunta infidelidad a su esposa Emma

El pasado 13 de septiembre se registró un accidente automovilistico en Irvine, California, Estados Unidos, y a bordo del vehículo que se incendió viajaban los creadores de contenido James Wehr y Alexis “Lexi” Kramer.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Policía de Irvine (IPD, por sus siglas en inglés) informó que dos personas perdieron la vida el pasado 13 de septiembre en un accidente de tránsito en el que solo se vio un vehículo implicado.

Precisaron que fue a las 00:18 horas cuando recibieron una llamada en la que se brindó información sobre un vehículo en llamas ubicado en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue, por lo que la autoridad de Bomberos del Condado de Orange y el IPD acudieron al lugar.

#IRVINEPDPIO - News Release- Two people have died following a single-vehicle traffic collision.https://t.co/tiXSXril3R — Irvine Police Department (@IrvinePolice) September 13, 2026

Se precisó que el vehículo McLaren del 2019 “se detuvo en dirección norte en Culver Drive, a la altura de Deerfield Avenue. Cuando el semáforo se puso en verde, el vehículo aceleró bruscamente en dirección norte. El conductor perdió el control del automóvil, que se desvió hacia la derecha, donde chocó contra un bordillo y un árbol”.

Asimismo, se detalló que “el vehículo se partió en dos y se incendió”, y tras extingir el fuego, encontraron el cuerpo de dos personas sin vida dentro de este; sin embargo, no se dio a conocer el nombre de las víctimas.

Estado del automovil McLaren 2019 en el que James Wehr y Lexi Kramer perdieron la vida ı Foto: Captura de pantalla

Posteriormente por medio de la cuenta de South OC Cars and Coffee se informó que James Wehr perdió la vida en un accidente automovilistico, por lo que pidieron privacidad para sus familiares mientras procesaban la gran pérdida por la que estaban pasando.

“Agradecemos sus buenos deseos y oraciones, y a quienes conocieron a James, gracias por ser sus amigos, sus mentores y sus compañeros. Gracias por ser sus clientes y sus seres queridos” se lee en la publicación.

La muerte de “Lexi” Kramer fue confirmada por su hermana, Grace, quien compartió por medio de sus redes sociales fotografías y videos junto a Alexis, acompañadas de un emotivo mensaje.

“Mi madre siempre nos decía, mientras crecíamos, que solo había una persona destinada a estar contigo y apoyarte incondicionalmente, y esa siempre sería tu hermana. Lexi era mucho más que mi mejor amiga; era todo mi amor...” se lee en la publicación de Grace.

“Cuando alguno de los dos pasaba por momentos difíciles, siempre nos acurrucábamos en la cama del otro, intentando encontrar una solución juntos. No sé cómo voy a superar esto sin ella. No sé qué voy a hacer ahora sin ella. El amor de mi vida” concluye la publicación.

Muerte de James Wehr destapa presunta infidelidad a su esposa Emma

Tras la muerte de James Wehr, su esposa Emma compartió fotografías junto a él, acompañadas de una descripción en la que aseguraba que nunca pensó que “llegaría el día en que tendría que decirte un adiós definitivo. Haber tenido la oportunidad de amarte siempre será la mayor bendición de mi vida”.

El medio California Post publicó información brindada por un familiar de Lexi, quien dijo que ella y Wehr hablaban desde hace tiempo, por lo que Kramer había viajado a California para verlo, pues James Wehr le aseguró que él y su esposa Emma se estaban divorciando.

Ante esto, la cuenta de instagram de Emma Wehr ahora se encuentra privada, y esta versión sobre la presunta infidelidad entre James Wehr y Lexi Kramer no ha sido confirmada hasta el momento.

James y Emma Wehr ı Foto: Redes Sociales

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