Accidente de camión en Rosamorada, Nayarit, deja al menos 4 muertos y 20 heridos | VIDEO

Camión de pasajeros choca con tráiler en carretera Federal 15, a la altura de Nayarit; hay al menos cuatro muertos y 20 heridos.

Un choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en la carretera Federal 15 libre, ocurrido la noche del sábado a la altura del municipio de Rosamorada, Nayarit, dejó al menos cuatro personas muertas y 20 heridas, hechos por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició una investigación.

De acuerdo con un comunicado de la FGE, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 100 de la citada autopista, sobre la comunidad de Lázaro Cárdenas, en el mencionado municipio nayarita.

En el mismo documento, la Fiscalía confirmó que resultaron al menos cuatro personas muertas y 20 heridas , las cuales fueron trasladadas a los hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla.

“Manden ayuda, por favor”: Así fue el accidente en Nayarit

En videos que circularon por medios digitales se aprecian las unidades destrozadas por el impacto, así como a decenas de personas al exterior de los vehículos rodeándolos mientras, otros, intentan ayudar a algunos de los lesionados.

De acuerdo con la narración de una mujer que grabó uno de estos videos, el incidente dejó varias personas heridas de gravedad, algunas prensadas o con fracturas graves. Por lo anterior, difundió la grabación en redes sociales esperando que se compartiera para que llegara ayuda.

🔴Al menos 4 muertos y 20 heridos dejó el choque de un autobús contra un tráiler en la carretera federal 15, en Rosamorada, Nayarit.



El camión trasladaba a personas que habían asistido a un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tepic. La Fiscalía ya investiga el hecho.… — Azucena Uresti (@azucenau) September 6, 2026

“Chocó un tráiler con un camión de pasajeros, hay mucha gente lesionada, grave herida. Hay gente lesionada que no podemos mover. Hay gente atorada todavía, hay gente quebrada. El camión así está, está tirando combustible, está tirando diésel”, dice la mujer en el video.

De acuerdo con algunos de los medios que difundieron esta información, el camión de pasajeros que estuvo involucrado en el accidente transportaba personas que asistieron a un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los que está llevando a cabo este mes como parte de su gira Honestidad y Resultados, parte de su Segundo Informe de Gobierno.

Sin embargo, esta información es extraoficial y no ha sido confirmada por autoridades.

Fiscalía de Nayarit abre investigación

En el mismo comunicado, la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que abrió una investigación por el accidente.

Comunicado de la Fiscalía General del Estado de Nayarit sobre el accidente. ı Foto: FGE

“Personal de Fiscalía General del Estado de Nayarit especialistas en criminalística se trasladan y realizan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”, detalló la FGE en un comunicado, publicado durante la madrugada de este domingo.

Adelantó que, conforme avancen las investigaciones, se dará más información mediante los canales oficiales.

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